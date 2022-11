El neurólgo Jaime Gállego recibe el premio a las buenas prácticas médicas

Jaime Gállego Culleré, referente en la prevención y tratamiento del ictus en Navarra, y con una dilatada experiencia investigadora y divulgativa. La consejera de Salud, El 12º Premio Sánchez Nicolay a la Buenas Prácticas Médicas reconoce desde este jueves la trayectoria del doctor, referente en la prevención y tratamiento del ictus en Navarra, y con una dilatada experiencia investigadora y divulgativa. La consejera de Salud, Santos Induráin , le hizo entrega del galardón que conceden Gobierno foral y Colegio de Médicos.

El doctor Gállego fue el promotor y coordinador de la Unidad de Ictus del antiguo Hospital de Navarra, que se puso en marcha en febrero del 2005. Previamente, había colaborado en la implantación del tratamiento trombolítico en el ictus agudo, como el gran avance terapéutico. De hecho, en el Registro Europeo de Tratamiento Trombolítico (SITS-MOS), la Unidad de Ictus del Hospital de Navarra fue líder en España en frecuencia de ictus tratados con este tipo de tratamientos. Su hermano, el dermatólogo Manuel Gállego, recibió también este Premio en el año 2010, primer año en el que se entregaba este galardón.

La entrega del premio, una placa, tuvo lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra y contó con la presencia de familiares y compañeros de Jaime Gállego, antiguos premiados y miembros del Colegio de Médicos, así como familiares del doctor Sánchez Nicolay, cuyo nombre lleva el premio.

Intervinieron, además de la consejera Induráin, el presidente del Colegio de Médicos, Rafael Teijeira, el galardonado y la neuróloga del Hospital Universitario de Navarra Beatriz Zandio, compañera del premiado que realizó una semblanza de él.

Jaime Gállego descubrió la Neurología en la Universidad de Navarra “a través del entusiasmo contagioso y capacidad docente e innovadora” del profesor Manuel Martínez Lage. “Él y el Seminario Neurología de la Conciencia, que impartía el profesor extraordinario de la Universidad de Navarra, Lluis Barraquer i Bordas, fueron determinantes para que mucho antes de finalizar la carrera me decidiera de forma rotunda hacia la Neurología”, afirmado Gállego en su intervención. Según señaló, han sido muy importantes los enormes avances en el diagnóstico y tratamiento en todos los campos de la Neurología, “pero todo ello carece de valor si no va orientado a mejorar la calidad en la atención y cuidado del paciente y sus familiares”. Para el neurólogo, el factor humano, la buena relación médico-paciente sigue siendo fundamental: “Nuestro trabajo debe estar centrado en el paciente y su familia. A pesar de los protocolos, a veces excesivamente rígidos, debemos velar siempre por una buena práctica y tener en cuenta las decisiones de los pacientes. No olvidemos que muchos tratamientos en neurología deben ser individualizados”. Por último, quiso tener un recuerdo muy especial y gratitud a los pacientes y familiares, a sus maestros. Y mención especial tuvo para su familia: “Mi centro y mi guía”, destacó. Con todos ellos comparto esta distinción”, concluyó el galardonado.