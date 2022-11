I ’m still haven`t found what I’m looking for’. (‘Todavía no he encontrado lo que estoy buscando’). Es una frase de una de las canciones del grupo irlandés U2. Y una de las elegidas por el grupo de Musicosofía, formado por estudiantes de la Universidad de Navarra que selecciona, analiza e interpreta canciones que les sirven para estudiar la filosofía, De ahí el nombre que combina las dos materias, música y filosofía. “La canción de U2 habla del deseo de felicidad que todos tenemos y que todos buscamos satisfacer”, señaló Ignacio Garay, impulsor de este proyecto de Musicosofía.

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra (2015), es profesor de Antropología y de Teodicea (estudio de las discusiones filosóficas acerca de la existencia de Dios) en esa facultad desde 2019. La idea de Musicosofía surgió cuando impartía clases en Argentina, su país. “Se me ocurrió que una manera de acercar la Filosofía a los estudiantes era analizar las letras de algunas canciones. Ellos tenían que seleccionarlas, analizarlas filosóficamente y luego interpretarlas”, añadió.

Esta idea la trasladó a Pamplona, donde ya ha organizado dos conciertos con una veintena de alumnos, la mayoría de Filosofía y Letras, aunque también intervienen de otras facultades. El segundo se celebró en marzo y su vídeo está disponible en You Tube y el audio en Spotify. “Además de la parte académica, Musicosofía sirve para canalizar el talento e interés musical de los estudiantes, y les ayuda a hablar en público”, añadió el profesor. “El concierto es muy variado en estilos musicales”, dijo. De Queen a Beethoven y su Himno de la Alegría pasando por Scorpions y el heavy metal. Y Kansas, “que nos pone de frente con la finitud humana cuando canta ‘all we are dust in te wind’ (’todos lo que somos es polvo en el viento’).