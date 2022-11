El Secretariado gitano alerta de "los niveles intolerables"de absentismo y abandono escolar

El absentismo y el abandono escolar en la población gitana siguen teniendo "niveles intolerables". La educación sigue siendo, por tanto, "el gran caballo de batalla" al que se enfrentan las entidades que trabajan con este colectivo, pero también el de toda la sociedad. Esta fue uno de los mensajes centrales que trasladó este miércoles la directora del Secretariado Gitano de Navarra, Inés García Pérez, en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra, a la que acudió una representación de la asociación para presentar el balance de los 22 años del programa de empleabilidad 'Acceder'. A lo largo de este tiempo, esta iniciativa ha formado a casi 2.500 personas y ha logrado la inserción laboral del 40%, es decir, unas 760. El programa cuenta con la confianza del Fondo Social Europeo y la cofinanciación del Gobierno de Navarra, lo que da "estabilidad financiera".

Una de las figuras que interviene en el proceso de acompañamiento a los menores gitanos en los centros escolares públicos es la del promotor escolar, sobre la que la directora de la asociación no quiso morderse la lengua. "Está mal concebida desde el origen", opinó, "y así lo llevo planteando desde la legislatura pasada, cuando se pusieron en marcha, pero se ve que no con la suficiente presión", lamentó. García solicitó que se haga "una evaluación" antes de que se siga extendiendo este modelo que, a su juicio,"no funciona por varios motivos". Uno de ellos es que esta figura depende del departamento de Educación, pero debe ser solicitada por los servicios sociales de base o las unidades de barrio, por lo que en ocasiones se crean disfunciones. "Yo he escuchado a trabajadoras sociales decir que ese no es su trabajo, así de claro. También sé que hay centros donde los promotores no son bienvenidos porque no es algo que hayan pedido desde allí, así que acaban siendo como un marciano que aparece por allí y que tiene unas limitaciones tremendas para poder trabajar. Y al contrario: hay colegios donde hay necesidades y los quieren pero no llegan".

Otra de las razones está vinculada a los plazos con los que muchas veces trabajan las convocatorias públicas. "Para cuando empiezan, es noviembre. Y después llega el año siguiente, por lo que hay que volver a sacar la convocatoria y de curso en curso cambia la persona, por lo que el arraigo que se genera es cero". "Estamos recibiendo bastantes llamadas de promotores escolares que nos solicitan ayuda", informó. Por todo ello, pidió que se "revise" antes de seguir invirtiendo fondos públicos.

En contraposición, puso como ejemplo de buen funcionamiento el programa que el Secretariado Gitano desarrolla en el colegio Mendialdea de Berriozar desde hace 10 años, donde hay una profesional gitana como referente para el alumnado. "Está cofinanciado por nosotros, por el Gobierno de Navarra y por cinco ayuntamientos. Y en verano no se deja de trabajar, se hacen actividades lúdicas", añadió. "La colaboración público-privada a veces ofrece más flexibilidad, y no es por arrimar el ascua a mi sardina, porque no quiero más trabajo, no quiero decir que lo tengamos que gestionar todo nosotros", matizó.

El departamento de Educación destina este año 400.000 euros para la contratación de promotores escolares y mediadores socioculturales. Según el Ejecutivo, durante el curso 2021-2022 un total de 24 Servicios Sociales de Base de Navarra han contado con promotores escolares y/o mediadores socioculturales que han desarrollado su labor en 88 centros educativos de toda Navarra.

ADAPTAR LOS ITINERARIOS

Montse Tejero, coordinadora del programa 'Acceder', se refirió a la necesidad de adaptar los programas a las necesidades de cada personas, como ocurre con los itinerarios individualizados de incorporación laboral a partir de un diagnóstico de empleabilidad también individual y a través de un proceso en el que es importante que se involucre la persona interesada.

La labor se desarrolla mediante acciones de orientación, formación, prospección e intermediación para ayudar a encontrar trabajo a personas que parten con un nivel formativo muy bajo, algo complicado, y de ahí las acciones en motivación para la educación que llevan a cabo con los jóvenes.

Tras pedir cursos para personas con baja cualificación, precisó que en total se han realizado más de 600 acciones formativas y más de 2.400 itinerarios de los que el 40% han concluido con una incorporación laboral.

Iñaki Navarlaz, por su parte, explicó que desde la Fundación Secretariado Gitano trabajan por la autonomía de las personas para que al acabar el itinerario sean capaces de una búsqueda activa de empleo por sí mismas aunque muchas veces son personas con pocas posibilidades de acceder a las certificados de profesionalidad y otras que cada vez demandan más formación externa.