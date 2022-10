Óscar Flamarique: “Me implico personalmente en la reforma de una vivienda como si fuera la mía”

Hay decisiones en la vida, como reformar nuestra casa, que tendrán mucha repercusión, económica y personal, en los años venideros. Y la incertidumbre actual no ayuda precisamente a tomar esas decisiones con el sosiego necesario.

Óscar Flamarique, un arquitecto técnico especializado en interiorismo y reformas, que, por ejemplo y ante la crisis de suministros, encontró la fórmula para asegurar precios y plazos. Pero, ¿y si pintamos la cosas peor de lo que realmente son? ¿Y si hay personas que nos pueden aconsejar cómo y dónde gastar el dinero de forma inteligente? Para responder a estas preguntas hemos recurrido a

¿Cómo está el mercado de las reformas en este momento?

El mercado es un reflejo de la sociedad y se está resintiendo porque la gente tiene miedo y echa un poco el freno. Se deja de consumir y una cosa va detrás de la otra retroalimentándose. Estamos todos en una posición de espectador cauteloso en la que sólo interiorizamos aquello que confirma nuestros miedos. Si escuchamos algo bueno, lo rechazamos, y si escuchamos algo malo pensamos: ya lo decía yo. Aunque sea complicado, debemos de transmitir una actitud positiva para que la gente se anime.

¿Cuál es tu forma de trabajar ante esta situación?

Ya había empezado con la reserva de los materiales más costosos y con riesgo de problemas de suministro para asegurar precios y plazos, y ahora he desarrollado un pequeño programa con una hoja de cálculo para dar respuesta a las dudas de las personas sobre la rentabilidad de su reforma. Yo no puedo quitarles las preocupaciones, pero sí frenarles el miedo y aclarar todas sus dudas para que decidan apostar por una reforma.

Tenemos mucho ruido alrededor. Sentimos miedo por situaciones futuras que no han ocurrido, nos paramos y ese miedo puede cambiarnos hasta el punto de ser nosotros mismos quienes provocamos esa situación que nos preocupa. La prudencia está muy bien, pero esa actitud negativa es otra cuestión.

No quiero decir que fuera miedos porque, por ejemplo, si suben los tipos de interés también lo hacen las hipotecas, a mí también me ha pasado. Pero a la vez pueden surgir oportunidades, como a la hora de comprar vivienda de segunda mano.

¿Cómo podemos gastar el dinero de forma inteligente en una reforma?

Si la reforma se hace para vender la vivienda, lo que llamo reformas de interés económico, la cocina y el baño son las estancias que más la revalorizarán. La reforma tiene que estar completamente orientada a la rentabilidad de la venta y si, por ejemplo, es suficiente con pintar los radiadores, no hay por qué cambiarlos. Hay que ir a lo práctico, a lo visible, para captar la atención de un comprador.

Otra historia es cuando uno quiere reformar su casa para seguir viviendo en ella. En este caso, la clave es el estilo de vida del propietario. En el caso de vivir solo, para qué se va a gastar dinero en los armarios si igual le sobran habitaciones… Podemos pintar las puertas y ya está. Hay que ver a qué se le da uso e invertir en lo importante, en lo que se utiliza.

Yo le doy mucha importancia al trato con un posible cliente y no le digo cualquier cosa con tal de que haga la reforma. Muchas veces les aconsejo que vendan su actual vivienda y compren otra, ya que una reforma no podría cumplir con sus necesidades. Y me implico personalmente en la vivienda que reformo como si fuera la mía.

Una de las últimas modas en llegar a Pamplona son las viviendas tipo loft. ¿Son una solución para locales comerciales que no encuentran comprador?

Me llaman mucho por este tema. Para vender un local como vivienda tiene que cumplir todo lo que exige el Código Técnico, pero está claro que una reforma como vivienda tipo loft, si se puede realizar, va a atraer a más posibles compradores. En estos casos, también utilizo la hoja de cálculo que citaba para evaluar la rentabilidad de esa reforma y, a partir de ahí, buscar lo que más se adecúe al dueño del local y a lo que la gente está buscando.