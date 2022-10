La Universidad de Navarra, entre las 250 mejores del mundo en Económicas, Derecho, Artes y Humanidades y Salud

Económicas, Derecho, Artes y Humanidades, y Salud- entre las mejores 250 universidades del mundo, según el ranking por áreas de Times Higher Education. En España, se encuentra entre las cinco mejores universidades en siete áreas: Económicas (2ª), Derecho (2ª), Salud (3ª, empatada con otras tres universidades), Ciencias de la vida (3ª), Artes y Humanidades (4ª, empatada con otra universidad), Psicología (5ª, empatada con otras siete universidades) y Ciencias Sociales (5ª, empatada con cuatro universidades). La Universidad de Navarra se sitúa en cuatro áreas -- entre las mejores, según el ranking por áreas de. En España, se encuentra: Económicas (2ª), Derecho (2ª), Salud (3ª, empatada con otras tres universidades), Ciencias de la vida (3ª), Artes y Humanidades (4ª, empatada con otra universidad), Psicología (5ª, empatada con otras siete universidades) y Ciencias Sociales (5ª, empatada con cuatro universidades).

En el área de Económicas (Business and Economics), que evalúa el desempeño de los centros IESE, Facultad de Económicas e ISSA School of Applied Management fundamentalmente, la Universidad de Navarra consigue la posición 96 del mundo y la mejor española en Internacionalidad y en Docencia. En el área de Derecho (Law), que incluye las facultades de Derecho y Derecho Canónico, está entre las 101-125 del mundo, además de ser la primera española en impacto de la investigación (citas) y en su enfoque internacional. En Artes y Humanidades (Arts and Humanities), que incluye centros como Filosofía y Letras, Arquitectura o las Facultades Eclesiásticas, su posición alcanza la horquilla 176-200. Otra de las áreas en la que se encuentra entre las 250 mejores del mundo es Salud (Clinical and Health), en el rango 201-250. Esta área recoge la docencia y la investigación de las facultades de Medicina, Enfermería y Farmacia, que consiguen ubicar a la Universidad en la primera de España en ingresos procedentes de la industria.

La Universidad de Navarra se estrena en la edición 2023 del Times Higher Education en el área de Educación, donde logra situarse en el tramo 401-500. En Psicología, a su vez, se posiciona en el tramo 301-400. En Ciencias de la Vida (Life Sciences) obtiene una clasificación mundial entre 251-300 y es la primera de España en cuanto a impacto de la investigación, es decir, en el número de citas de la producción científica.

Este ranking evalúa a las universidades en 11 áreas distintas a partir de 13 indicadores, agrupados en docencia, investigación, impacto de la investigación (citas), perspectiva internacional e ingresos privados de la investigación. En cada área se establece un mínimo de producción académica y de profesores dedicados a la materia para ser clasificada.

Según el vicerrector de Ordenación Académica, Secundino Fernández, los resultados del ranking por áreas “son el fruto del esfuerzo cotidiano de los profesionales de la Universidad. Hay una cultura de colaboración entre los profesores e investigadores y entre los centros que favorece que algunas áreas destaquen especialmente”.