Estos son los requisitos para donar sangre

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE



No estar incluido en los motivos de exclusión para donar sangre ( www.adona.es/es/hazte-donante/puedo-donar-sangre).



Edad. Entre 18 y 65 años con carácter general.



Peso. (Recomendables) Superior a 50 kg. (55 kg en donación por aféresis).



Tensión arterial y pulso. Dentro de los límites adecuados para la extracción.



- Tensión diastólica (la baja). Entre 50 mm Hg y 100 mm Hg.

- Tensión sistólica (la alta). Entre 90 mm Hg y 180 mm Hg.

- Pulso (frecuencia cardíaca). Regular y entre 50 y 110 pulsaciones.



Valores de hemoglobina



- Hombres. Superior a 135 gramos por litro.



- Mujeres. Superior a 125 gramos por litro.



Medicación. No haber tomado ácido acetilsalicílico ni otros antiinflamatorios en los 5 días previos a la donación (sólo en caso de donación por aféresis).



Alimentación. No haber comido alimentos ricos en grasas en los días anteriores (sólo en donación por aféresis).



Plaquetas y proteínas. Valores dentro de la normalidad.



- Plaquetas. Más de 150.000/cc



- Proteínas. Más de 6 gr/dl. (sólo en donación por aféresis).