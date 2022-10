El péllet, nuevo objetivo de los estafadores

En las últimas semanas se ha detectado un repunte de la denominada ‘estafa del péllet’. Este producto energético ha alcanzado un precio interesante para los estafadores que aprovechan para hacer su agosto en septiembre cuando muchos consumidores hacen su compra cara al invierno.

La técnica del timo es la habitual por internet. Ofrecen péllet a precio muy barato a través de unas webs muy parecidas a las oficiales convenientemente camuflada con logotipos de empresas productoras. Cuando se va a efectuar el pago, éste sólo puede realizar por transferencia directa, no con tarjeta de crédito, así que una vez ingresado el dinero en la cuenta del estafador, si te he visto, no me acuerdo. El péllet no llega nunca a su destino. Muchas veces, el estafado reclama de buena fe a la empresa productora creyendo que ha comprado el producto a un distribuidor oficial y es entonces cuando se da cuenta de que le han timado.