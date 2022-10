Discriminar por cumplir años en Navarra

Tercera edad, mayores, maduros, viejos, jubilados, ancianos... Son varias las expresiones que se utilizan para referirse a las personas que ya han cumplido una edad. Algunas de ellas pueden tener connotaciones negativas y discriminatorias, aunque en ocasiones depende de la percepción de cada uno. Este fue uno de los temas que se trató en las II Jornadas del Foro de Trabajo Social Gerontológico, que se celebró esta semana en la Son varias las expresiones que se utilizan para referirse a las personas que ya han cumplido una edad. Algunas de ellas pueden tener, aunque en ocasiones depende de la percepción de cada uno. Este fue uno de los temas que se trató en las II Jornadas del Foro de Trabajo Social Gerontológico, que se celebró esta semana en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). La sesión, “Edadismo, que la edad no sea una barrera”, dirigida a profesionales y estudiantes de Trabajo Social, estaba organizada por el Foro de Trabajo Social Gerontológico (FTSG), un grupo del que forma parte el Colegio de Trabajadores Sociales y de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología (SNGG). Su objetivo es el de reflexionar sobre el envejecimiento activo y la defensa de las personas mayores.

María Cristina Lopes Dos Sanos, trabajadora social, directora técnica de la Fundación Gizain y profesora en el departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA, recordó que el edadismo, la discriminación por edad (por cualquier edad, también por jóvenes), es un concepto acuñado en 1969 por el psiquiatra Gerard Butler. Y añadió que se añade a otros ‘ismos’, como el racismo o el sexismo.

Los participantes en la sesión abordaron la discriminación de los mayores en ámbitos como el financiero, marcado por la brecha digital, y el sanitario, especialmente, vivido durante la pandemia, cuando había que elegir cómo repartir los respiradores, o en el tratamiento al paciente. “Cuando he ido a vacunarme, la persona que me atendió me dijo: “Ahora nos vamos a quitar la camiseta”. A lo que le respondí si ella también. Las cosas cambian cuando ves que te tratan ya como un niño pequeño o que introducen el diminutivo para hablarte”, explicó Joxean Sesma Aizpurúa, jubilado y vocal del Consejo Navarro de Personas Mayores.