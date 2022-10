Los trabajadores de Anfas se concentran en Pamplona para reivindicar un convenio "digno"

convenio "digno" que "mejore las condiciones laborales" de la plantilla para que esta "no pierda poder adquisitivo". Trabajadores de Anfas se han concentrado este viernes en Pamplona para reivindicar un avance en la negociación deque "mejore las condiciones laborales" de la plantilla para que esta "no pierda poder adquisitivo".

Según han indicado desde el sindicato ELA en un comunicado, en Anfas llevan negociando el nuevo convenio colectivo "muchos meses" pero "lamentablemente, después de todo este tiempo, la dirección de Anfas sigue bloqueando la negociación" ya que "en su última propuesta amplían la vigencia hasta el 2024, proponen una subida salarial del 3% a casi todas las categorías para cada año de vigencia, y ofrecen una reducción de jornada de 4 horas anuales para el año 2022 y otras 4 horas anuales para el año 2024".

"Desde el comité de Anfas no vemos voluntad por parte de la dirección en avanzar en la negociación y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. El IPC Navarra cerró en el año 2021 en un 6,6%. No estamos dispuestas a que la plantilla pierda poder adquisitivo. Exigimos no tener que empobrecer por venir a trabajar. Si 'Anfas somos todas y todos, como nos dicen, que lo demuestren e inviertan en su plantilla", han reivindicado.

El comité ha asegurado tener "unas demandas muy claras y justas, reafirmadas por las trabajadoras en varias asambleas", como son: IPC para toda la plantilla y el pago del kilometraje a 0,34 euros.