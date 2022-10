Navarra Suma critica la fecha de la comparecencia de los consejeros por la compra de mascarillas de Sodena

cese de la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoyen, tras un informe de la Intervención General del Gobierno de Navarra que detectó presuntas irregularidades. Gran parte de las mascarillas quedaron sin vender, lo que pudo suponer una pérdida de aproximadamente 1,2 millones de euros para Sodena. Tres consejeros del Gobierno de Navarra comparecerán próximamente en el Parlamento foral para informar sobre la operación en la que participó Sodena junto con la Confederación Empresarial Navarra y la compañía Albyn Medical para la adquisición de mascarillas al inicio de la pandemia de Covid-19 , operación que derivó en eltras un informe de la Intervención General del Gobierno de Navarra que detectó presuntas irregularidades. Gran parte de las mascarillas quedaron sin vender, lo que pudo suponer una pérdida de aproximadamente 1,2 millones de euros para Sodena.

En concreto, este lunes la Mesa del Parlamento de Navarra ha dado trámite a las comparecencias que han solicitado a petición propia el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y la consejera de Salud, Santos Induráin.

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha recordado que su grupo ya solicitó las comparecencias de los miembros del Gobierno foral el pasado 1 de septiembre, pero pidió que no se les pusiera fecha hasta que el Ejecutivo le facilitara determinada información que consideraba necesaria para preparar las comparecencias. "La semana pasada recibimos la información y ahora es el propio Gobierno el que pide comparecer, pero no es algo nuevo", ha dicho.

Por otro lado, ha criticado que se prevea celebrar las tres comparecencias el mismo día, el 2 de noviembre, en el que además el Gobierno foral podría aprobar el proyecto de Presupuestos para 2023. En opinión de Álvarez, se busca de esta forma "que no se hable de esta cuestión en Navarra". Por ello, Navarra Suma ha pedido que la semana que viene se celebre ya una de las comparecencias y otras dos en la semana posterior.

"Creemos que el Gobierno tiene que dar muchas explicaciones de esta cuestión. No vamos a parar hasta que den explicaciones en estas comparecencias o en las que tengan que venir", ha dicho, para preguntar "por qué se hizo un acuerdo para comprar mascarillas en el que el único que asume el riesgo es el Gobierno, por qué no se da salida a mascarillas más de dos años después, con la necesidad que ha habido en este tiempo, por qué Salud se descuelga del acuerdo y por qué no se queda con ninguna mascarilla".

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que la comparecencia de los consejeros es "un paso adelante que ha dado el Gobierno para que se deje de utilizar políticamente este tema, que es lo que hace Navarra Suma". "Se hicieron las cosas en base a la legalidad, se ha dicho por activa y por pasiva en este Parlamento, pero no hay más ciego que el que no quiere ver", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha valorado que "todo lo que sea aportar al Parlamento y a la opinión pública toda información que pueda ser requerida es importante, y más todavía cuando hay quien pretende traer a octubre de 2022 y con la visión de las cosas que tenemos en torno a los procedimientos un proceso que se trabajó en abril de 2020". "Hay que volver a revisar, a contextualizar dónde estábamos, qué necesitábamos, las operaciones que se llevaron a cabo desde los departamentos del Gobierno, con un trabajo ímprobo de consejeros, de funcionarios, de personal, para poder traer a Navarra EPI y test, cuando en el conjunto de Europa estábamos tan carentes de protecciones de estas características", ha señalado.

Por el contrario, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "nos hemos leído todos los informes que ha habido y por haber, tres informes distintos, y las conclusiones son claras, la responsabilidad de que estén esas mascarillas en un almacén es compartida por la tres entidades -Sodena, CEN y Albyn Medical-, lo dicen los tres informes". "Cada una tiene sus responsabilidades propias. Es evidente que el convenio no fue adecuado, no fue garantista y comprometió a las partes, y es evidente que la responsabilidad pública se asumió con el cese de la directora gerente de Sodena. Con esto creemos que se ha cerrado el capitulo en cuanto a responsabilidad pública, sin olvidar que tenemos las mascarillas almacenadas, y la salida a esas mascarillas sólo puede venir de una solución entre las tres partes que han llevado a esta situación", ha señalado.

Así, ha considerado que "perderemos una mañana enorme con tres comparecencias para decir lo que estamos diciendo en cinco minutos". "Hay otras prioridades", ha afirmado.