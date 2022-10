Cuatro de cada diez pacientes ingresados por infarto agudo en Navarra tienen menos de 65 años

Cuatro de cada diez pacientes ingresados en el hospital por infarto agudo de miocardio tienen menos de 65 años. Y, de ellos, un 33,5% son hombres mientras que un 6,5% son mujeres. Así se pone de manifiesto en un estudio publicado por el Instituto de Salud Pública de Navarra que se basa en el Registro Poblacional de Infarto y que trata sobre la incidencia de esta enfermedad entre los años 2017 y 2020 en Navarra.

Algunos de datos que arroja el estudio son que, en general, esta patología sigue afectando más a los varones, con un 72% de los casos, y que la edad media de las personas hospitalizadas para tratar este problema es de 69,3 años. Además, cabe resaltar que solo un 3,1% de los pacientes no presentaban ninguno de los cinco factores de riesgo más habituales en esta patología: hipertensión, sobrepeso, tabaquismo, diabetes y dislipemia (trastornos del colesterol, etc.). Asimismo, tres de cada cuatro pacientes no tenían antecedentes de angina de pecho, otro infarto, cardiopatía isquémica o intervencionismo coronario (tratamiento en pacientes con enfermedad coronaria) que podrían poner sobre la pista. En un 78% de los casos detectados se trataba de un primer infarto.

El trabajo refleja que en esos años se registraron 2.989 infartos de los que 2.846 eran de personas residentes en Navarra. La incidencia se mantiene bastante estable, con cifras que varían de los 683 en 2017 a los 706 en 2020.

MEJORA LA MORTALIDAD

El estudio de Salud Pública indica que el infarto agudo de miocardio sigue siendo una causa de muerte prematura importante, cuando se produce antes de los 75 años. De hecho, es la segunda causa de muerte entre los varones menores de esta edad, con 51 fallecimientos en 2020.

Ese año murieron 322 personas por enfermedad isquémica del corazón (cuando hay un estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos) y, de ellas, en 162 casos se trató de un infarto agudo de miocardio (aparición brusca de la falta de riego).

La buena noticia es que se mantiene la tendencia descendente en la mortalidad por infarto de miocardio ya que, según los expertos, la tasa ha disminuido un 20% entre 2016 y 2020 respecto al quinquenio anterior (2011-2015).

El estudio refleja un aumento de los tratamientos en pacientes que se puede beneficiar de una apertura de la arteria. Así, al alta hospitalaria el intervencionismo coronario creció del 61% en el periodo 2003-2009 hasta el 86% en 2017-2020. La investigación concluye que la red de atención al infarto establecida en 2002 ha alcanzado los objetivos de quidad en el tratamiento, con independencia del área de residencia.

Los ingresos por infarto bajaron un 25% durante el confinamiento de 2020

La pandemia de covid-19 ha tenido múltiples afectaciones. El estudio de Salud Pública refleja que también influyó en los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio. Así, en los 100 días que duró el confinamiento de 2020, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, las personas hospitalizadas por este motivo fueron un 25% menos que en el mismo periodo del año anterior: 159 y 213 ingresos, respectivamente. Este dato, añade, coincide con un estudio nacional que encontró un descenso del 27% en los ingresados por infarto en ese tiempo.

Por otro lado, el estudio indica que casi la mitad de los afectados (46%) acuden al hospital ante los síntomas, un porcentaje que se eleva al 58% en el área de Tudela. Por contra, un 32% de quienes presentan síntomas de infarto (dolor torácico intenso, con sensación de presión, que puede extenderse por el lado izquierdo y hasta la mandíbula) llaman al 112 y un 18,1% fueron o llamaron al centro de salud.