UGT apoya la celebración de la OPE docente de Navarra en junio de 2024 para evitar el efecto llamada

UGT de Navarra apoya que la celebración de la OPE docente se posponga a junio de 2024 por motivos de seguridad jurídica y para evitar el efecto llamada. El sector de Enseñanza de la Federación de Servicios Públicos dede Navarra apoya que la celebración de lase posponga a junio depor motivos de seguridad jurídica y para evitar el efecto llamada.

Tras la celebración este lunes de la Mesa Sectorial de Educación, la portavoz de Enseñanza del sindicato, Mari José Anaut, ha valorado positivamente la propuesta del departamento de Educación de posponer dicha OPE. Además, el departamento ha propuesto que en Navarra, durante este curso 2022-2023, únicamente se celebre el concurso excepcional de méritos que consolidará más de 500 puestos de trabajo docente.

Según ha explicado Anaut, para la posterior celebración de la oposición, la Comunidad foral preveía, como solía ser habitual, llegar a un consenso con el resto de CCAA para ponerse de acuerdo en las especialidades a convocar y así proceder de manera simultánea con el resto.

Sin embargo, la directora general trasladó este lunes a los sindicatos que dicho consenso no va a existir en junio de 2023, dado que "hay especificidades jurídicas de las comunidades autónomas que hace que se pudieran perder plazas de reposición lo que imposibilitaría por esta vez dicho consenso".

"Dado que Navarra cuenta con libertad para convocar o no oposiciones en dicho mes de junio, se ha sometido a la mesa sectorial la preferencia del departamento de posponer las oposiciones en Navarra a junio de 2024, iniciativa que cuenta con el respaldo de UGT", ha destacado Anaut.

A su juicio, "existen numerosos argumentos para apoyar la propuesta, como por ejemplo evitar el efecto llamada de otros territorios". "Además, se tendrá la deferencia con las personas aspirantes de Navarra que tengan opciones a estabilizarse en el concurso de méritos, que no se verán obligadas a estar estudiando a la vez por si acaso, incrementando la presión al personal docente", ha remarcado.

Igualmente, la portavoz de Enseñanza de UGT de Navarra ha valorado positivamente la "coherencia" del departamento de Educación, que "desde hace varios meses había mostrado preferencia por posponer la OPE y este curso celebrar el concurso de méritos".

"Hay que añadir que la normativa foral establece que no se podrá celebrar el concurso-oposición hasta que no se vea finalizado el proceso excepcional del concurso de méritos y esto conlleva el que pudiera darse un riesgo de no llegar a tiempo a junio si es que la resolución de dicho proceso se demorara, generando inseguridad jurídica. Se prevé una alta participación en dicho proceso, y, pese a que pudiera estar resuelto para primavera, no se tiene dicha certeza en los tiempos, razón esta que no se puede perder de vista", ha afirmado Anaut.

Según ha indicado, "que haya seguridad jurídica, evitar el efecto llamada respecto a otras CCAA y una mayor tranquilidad de las personas aspirantes han llevado a la UGT a mostrarse favorables a la propuesta".

Por último, Anaut ha pedido a Educación que "cuanto antes se dé oficialidad a la convocatoria del concurso de méritos, toda vez que el borrador del Ministerio ya se ha hecho realidad en otras Comunidades como Cataluña o País Vasco por lo que no seremos los primeros en realizarla".