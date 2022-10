Multan a un camionero, que viajaba a Pamplona, por "arrascarse" con un tenedor la espalda

"Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno. Conduce arrascándose la espalda con un tenedor desatendiendo por completo la atención permanente a la conducción". Este es el motivo por el que un transportista de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha sido multado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia de Teruel, en la autovía A-23. Así lo indica el atestado que los agentes rellenaron tras pillar al camionero utilizando un rascador en forma de tenedor para sofocar los picores que en ese momento sufría en la espalda.

Fermín -así se llama el camionero- había salido del puerto de Sagunto (Valencia) el 16 de mayo de este año con la misión de transportar mercancía con destino a Pamplona. Poco antes de las 5 de la tarde, cuando conducía por el kilómetro 64 de la A-23, en la provincia de Teruel, fue "cazado" por la Guardia Civil de Tráfico. "De repente aparecieron dos motos de la Guardia Civil que estaban medio escondidas y me pararon", relata Fermín.

Los agentes le explicaron que "no estaba prestando atención suficiente en la conducción y que había desatendido la atención a la carretera" por rascarse la espalda. "¿Quién no se rasca o tose o tiene que sonarse la nariz cuando lleva horas conduciendo?", se pregunta incrédulo este transportista por cuenta ajena que niega que el uso de un rascador pueda distraer su atención. "En la cabina tengo una visión de casi 360 grados con los espejos además de conducir desde una altura considerable", argumenta.

La infracción, tipificada en el artículo 3.1 del Reglamento General de Circulación, fue cometida en mayo, pero ha sido ahora cuando ha tenido que abonar la multa con recargo. En un primer momento fue sancionado con el pago de 100 euros -con reducción del 50 por ciento si se paga en los primeros días- pero no hizo frente al pago. Después esa sanción se ha elevado a 200 euros más otros 40 de recargo. En total, 240 euros "por rascarme la espalda durante unos pocos segundos".

"NO TE ARRASQUES MÁS"

Fermín ya ha pagado la multa y se ha hecho famoso entre sus compañeros de la empresa transportista. Su familia, conocedora del asunto, se lo toma a broma y "me dicen que no me rasque, pero a ver quién aguanta".

Lo que también ha sorprendido de esta multa es el vocablo "arrascarse" utilizado por los agentes en el expediente de la infracción. Aunque este término es aceptado por la Real Academia Española, esta institución recomienda el uso de "rascarse" por considerar vulgar la otra expresión.

La decisión de la Guardia Civil de suprimir materias como Literatura en el temario de los procesos de selección para ingresar en los centros docentes de formación a la escala de cabos y guardias de este cuerpo tal vez origine un aumento de este tipo de vulgarismos en los informes de los atestados. Un buen agente de la Guardia Civil no necesita escribir como un Premio Nobel pero todos deberíamos tratar de evitar las faltas gramaticales y de ortografía en beneficio del idioma.