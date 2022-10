El Gobierno foral defiende las "no pocas cuestiones" que se han realizado en Policía Foral esta legislatura

La portavoz del Elma Saiz , ha destacado "las no pocas cuestiones" que ha venido desarrollando el Ejecutivo foral esta legislatura para introducir mejoras en la Policía Foral.

Ante las reivindicaciones de mandos y agentes, que exigen el desarrollo de la ley foral de Policías, Elma Saiz ha enumerado distintas medidas o hechos que se han registrado a lo largo de la legislatura, como el hecho de que "se ha alcanzado un número de agentes que no se había alcanzado nunca; las ofertas públicas de empleo; las mejoras de condiciones retributivas, igual que el resto de los funcionarios; todo lo que tiene que ver con medios materiales; el proyecto de la comisaría que se está trabajando en el PSIS".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo ha señalado que "en momentos en los que la sociedad en su conjunto se enfrenta a situaciones complicadas por el incremento de costes energéticos también hay medidas que se adoptan y que afectan al conjunto de integrantes de la Policía Foral, lo que manifiesta el compromiso del Gobierno con el empleo público, y en este caso también con la importante labor que hace la Policía Foral".

Elma Saiz ha subrayado que la no es "en modo alguno" un obstáculo para el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico. "Los trabajos siguen su curso, son negociaciones complicadas, no son cuestiones sencilla, no tiene nada que ver una cosa con la otra y confío en que pronto lo podamos contar, cuando se llegue al remate de la transferencia", ha señalado.