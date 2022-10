UPN defiende el "respeto y lealtad" del Convenio Económico y rechaza las críticas "injustas y arbitrarias"

Comunidades Autónomas o defienden posturas populistas centralistas". El senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán , ha defendido la actualización del Convenio Económico y "el respeto y lealtad que supone", a la vez que ha rechazado las críticas "injustas y arbitrarias" que realizan aquellos que "quieren justificar su nefasta gestión en suso defienden posturas populistas centralistas".

Así lo manifestó durante su intervención en la Cámara Alta que, este miércoles, aprobó de manera definitiva la sexta modificación del Convenio Económico de Navarra.

Para Catalán, "no se puede hablar de uniformidad para referirse a la unidad de España como país. España es diversa". En este sentido, recordó que la LORAFNA recoge que Navarra es una Comunidad foral "integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos" y que el Régimen Foral de Navarra "viene reconocido en la propia Constitución Española", según recoge UPN en un comunicado.

"El Convenio Económico no es ningún privilegio. Jamás ha dado a Navarra nada que no le corresponda, lo que sí le ha obligado es a ejercer la corresponsabilidad, a gestionar de forma autónoma y eficiente unos ingresos y unos gastos. Tampoco es ninguna panacea. Lo atestiguan, por ejemplo, las situaciones de crisis económica en las que el Gobierno de España sale al amparo de las Comunidades Autónomas y no de Navarra, o el escenario que en estos momentos estamos padeciendo, donde los navarros pagamos más impuestos que el resto de españoles. Pasa incluso con la deflactación de la tabla del IRPF, que PSOE y PNV aprueban para el País Vasco y no para el resto de España", resaltó.

Catalán también explicó que Navarra aporta a las cargas del Estado "no en función de su población, sino por la renta per cápita de sus habitantes" y "siempre ha sido leal y respetuosa con el resto de regiones y Comunidades de España, como evidencian las balanzas fiscales que se han publicado".

El senador regionalista también advirtió de que "nadie debe confundirse e igualar interesadamente el Convenio Económico de Navarra con el cupo vasco. Son dos cuestiones diferentes. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca estaríamos hablando de una carta otorgada y en el de Navarra, de un reconocimiento a la historia del Viejo Reyno de Navarra y a las leyes de 1839 y la Ley Paccionada de 1841".

Por otro lado, destacó que el Convenio Económico es "un acuerdo, un pacto, entre los gobiernos de España y Navarra, siempre con la supervisión de las instituciones democráticas" y rechazó que se hable de "opacidad y falta de transparencia". "Es un acuerdo con luz y taquígrafos. Un acuerdo técnico y político entre gobiernos y no entre parlamentos. Una diferencia más entre el Convenio navarro y el cupo vasco. Motivo por el que se han generado discrepancias entre los socios del Gobierno en Navarra. Y por el que Bildu y Geroa Bai no votaron a favor de esta actualización. En el Parlamento de Navarra fuimos las formaciones políticas que defienden el Amejoramiento del Fuero y la Constitución, entre ellas UPN, las que votamos a favor del Convenio", destacó.

En opinión del senador de UPN, el Gobierno de Navarra "no ha sido exigente en cuestiones como la imputación de la deuda y la implantación del impuesto de residuos, en las que ha hecho dejación de sus competencias y ha sido sumiso a los criterios del Gobierno de España".