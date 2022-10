José Antonio Martín Pallín: “Los jueces no pueden actuar con serenidad si están siempre en portada”

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) sugirió este lunes que no es bueno que los jueces estén siempre ocupando portadas en los periódicos, “algunos con titulares más gruesos que la guerra de Ucrania” ya que, según enfatizó, “no pueden actuar con serenidad”.

Fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces para la Democracia . Ayer pronunció la conferencia inaugural del presente curso de la Escuela de Democracia de la UPNA y lo hizo para abordar el espinoso asunto de la independencia judicial en España.

Ayer, insistió en particular en los condicionantes que pueden llegar desde el ‘cuarto poder’ y puso como ejemplo la existencia de una lista con nombre de jueces y supuestas cuentas en Suiza. “Me he enterado, así, de que tengo siete millones en Suiza y me he enfadado con mi testaferro por no habérmelo dicho antes él mismo”, ironizó.

“Vivimos en un mundo de comunicación imparable -añadió-, pero se debe hacer un esfuerzo antes de criticar, leerse al menos las sentencias de las que se va a opinar o informar y no entrar en barbaridades como las que he oído recientemente de que el PSOE se ha quedado con 680 millones de euros. Yo me he leído la sentencia del caso ERE y no dice eso”.

También habló de otras vías “sutiles” para atacar la independencia judicial, como la recusación hasta encontrar un juez “a la carta”. Y no dudó en reconocer que hay jueces “buenos” y “malos”, “vagos” y “trabajadores”, pero animó a los futuros juristas a trabajar desde la imparcialidad y a “legitimar” y “razonar” las sentencias.

No eludió en su charla la polémica renovación del Tribunal Constitucional. Conocido por su crítica al “bloqueo sistemático de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular”, ayer mostró su esperanza de que para el próximo 12 de octubre sí se alcance un acuerdo para el nombramiento de los dos miembros del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces.

Martín Pallín afirmó que buena parte de la desafección ciudadana respecto a la justicia tiene que ver con “espectáculos” como el que vemos estos días en torno a la renovación del Constitucional y la posible dimisión de Javier Lesmes, presidente del Tribunal Constitucional, “que está como en el corrido mexicano, que me voy, que me voy, pero no me he ido”