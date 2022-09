Justicia Lesmes cree que Reynders ayudará a "desatascar" la renovación del CGPJ pero reitera que si no hay avances dimitirá El presidente del Consejo General del Poder Judicial cree que no debería ser "difícil" que Gobierno y PP pactaran reformar pero recalca que para eso "no hay urgencia"









Ampliar EFE Europa Press Carlos Lesmes, ha expresado este viernes su confianza en que la visita que el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha hecho a España ayude a "desatascar" la renovación del Consejo, algo que ha subrayado que es "urgente", al tiempo que ha considerado que no debería ser "difícil" que Gobierno y PP acordaran reformar el sistema de elección de los vocales, si bien ha enfatizado que para esto "no hay urgencia". El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),, ha expresado este viernes su confianza en que la visita que el, ha hecho a España ayude a "desatascar" la renovación del Consejo, algo que ha subrayado que es "urgente", al tiempo que ha considerado que no debería ser "difícil" que Gobierno y PP acordaran reformar el sistema de elección de los vocales, si bien ha enfatizado que para esto "no hay urgencia". "El impulso de las instituciones europeas yo creo que es importante, que puede ayudarnos a salir de esta situación de atasco en la que nos encontramos", ha dicho Lesmes, en declaraciones a la prensa, tras reunirse este viernes con Reynders en la sede del Tribunal Supremo (TS). Así, no ha dudado al afirmar que ahora estamos mejor que antes de la llegada del político belga. "Porque las posiciones estaban muy enconadas y creo que su visita ayuda a una cierto desenconamiento, a flexibilizar un poco las posturas de ambas partes", ha añadido. Lesmes ha indicado que "hay coincidencia en que la urgencia es renovar el Consejo", hablando incluso de "urgencia extraordinaria". No obstante, ha advertido de que, si no hay avances en esta materia, cumplirá la amenaza de dimitir en "semanas" que verbalizó durante la apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre. Interrogado directamente sobre si dimitirá la próxima semana, cuando se cumple un mes, ha contestado que "depende de lo que ocurra estos días". "Si nos mantenemos exactamente en la misma situación, mi permanencia carecerá de sentido", ha lanzado. En cambio, "si en los próximos días hay un acercamiento", el presidente del CGPJ y del TS ha afirmado que estará "a la expectativa" para ver si ese eventual acercamiento fructifica. ESPERA QUE HAYA AVANCES CON EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) Preguntado sobre los dos candidatos que el CGPJ debe proponer para ocupar dos de las cuatro vacantes que surgieron el pasado 12 de junio en el Tribunal Constitucional (TC), Lesmes ha confirmado que no ha habido avances porque "se ha condicionado mucho, precisamente, a la presencia del señor Reynders". "He intentado que haya avances y se me ha dicho que era necesario esperar a esta visita. Bueno, pues esta visita ya se ha producido y espero que los haya", ha reclamado. Sin embargo, al ser preguntado sobre si esa falta de movimiento se debe a un bloqueo del sector conservador, el jefe del Poder Judicial ha rebajado el tono para matizar que "no hablaría de boicotear", sino que hay "posiciones distintas en cuanto a los tiempos". El CGPJ celebró el jueves su segundo Pleno para intentar cerrar dichos nombramientos pero sin éxito. Los negociadores conservadores y progresistas se han citado de nuevo para el día 5 y, si hay fumata blanca, al día siguiente se celebrará un nuevo cónclave para formalizar los dos aspirantes al TC. Si sigue sin haber acuerdo, han decidido verse de nuevo el 13 de octubre. ADVIERTE SOBRE LOS "BLOQUES IDEOLÓGICOS" En cuanto a la posible reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, Lesmes ha manifestado que, a su juicio, "en eso no es difícil encontrarse en los dos partidos". "Abramos un procedimiento y vamos a reflexionar hacia dónde tenemos que caminar, en la medida en que tampoco hay urgencia", ha instado. Lesmes ha explicado que "no hay urgencia" en reformar porque realmente lo modificado no se aplicaría hasta dentro de cinco años, cuando tocaría renovar otra vez el Consejo -contando con que ahora se pactara uno nuevo-. Reynders, por su parte, y también en declaraciones a la prensa al término de su encuentro con Lesmes, ha repetido que ve un "compromiso real" para moverse hacia la renovación y luego hacia la reforma, confesando que es un "optimista por naturaleza". Sin embargo, Lesmes ha apuntado esos supuestos compromisos de Gobierno y PP para ambas cosas es algo que tiene que "comprobar", estimando que "se debe visibilizar de alguna manera". En consecuencia, les ha demandado que, aunque haya "negociaciones discretas", al menos "pongan de manifiesto a la sociedad española que quieren hacerlo". Además, ha hecho hincapié en la importancia de pensar bien la reforma porque, aunque los estándares europeos exigen que la mayoría de los vocales del CGPJ sean designados por los propios jueces, ha alertado de los "riesgos" de que los "bloques ideológicos" que hay en los partidos políticos se trasladen también al Consejo a través de las asociaciones judiciales. "No tiene por qué ser tan simple (como) que eligen los jueces. Se puede hacer de muchas maneras para evitar que se trasladen ideológicamente bloques a través de las asociaciones judiciales porque estaríamos exactamente en las mismas. O sea, habría que buscar otros caminos", ha fijado. JUECES "ALTAMENTE INDEPENDIENTES" A pesar de la coyuntura, Lesmes ha puesto de relieve que ha trasladado a Reynders que "los jueces españoles son altamente independientes". "Que en modo alguno estamos siendo manipulados por los políticos, pero que tenemos un problema de percepción de politización que es real y que se ha incrementado en los últimos años, precisamente por todas estas incidencias", ha apostillado. Asimismo, aunque ha agradecido la implicación de la Comisión Europea y de Reynders para buscar soluciones, Lesmes ha querido recalcar que "es un problema español que sin duda deben ser nuestros partidos los que lo solucionen". De hecho, según ha informado el CGPJ, "ambos han coincidido también en que la independencia judicial está absolutamente garantizada en España, de modo que esta cuestión no supone ninguna preocupación en Europa". Lo que sí ha hecho Lesmes es comunicar a Reynders "su inquietud por el efecto que el enfrentamiento entre las fuerzas políticas en asuntos relativos a la Justicia --y singularmente su incapacidad para llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo-- pueda tener en la apariencia de imparcialidad e independencia del Poder Judicial". "GRAVES DISFUNCIONES" EN EL TS POR LA REFORMA DEL GOBIERNO Por otro lado, ha informado al comisario europeo "de las graves disfunciones que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, que imposibilita al Consejo realizar nombramientos discrecionales mientras esté en funciones, está causando en los órganos judiciales y muy especialmente en el Tribunal Supremo". Concretamente, Lesmes ha puesto el foco en el Supremo, recordando que en los próximos meses las vacantes en el alto tribunal ascenderán a 20, "lo que supone el 25% de sus efectivos", señalando la grave situación en particular de sus salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Social. También ha criticado que esa reforma legal "fue aprobada sin que el CGPJ fuera oído durante su tramitación, pese a su solicitud expresa de ser escuchado y pese a las recomendaciones de la Comisión Europea de que en este tipo de iniciativas se tenga en cuenta a todas las partes interesadas". ETIQUETAS Tribunal Constitucional

Consejo General del Poder Judicial