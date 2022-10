Adiós distancia, hola piojos

piojos. De hecho, es una de las afecciones más contagiosas junto a los resfriados. Un estudio del laboratorio Cinfa destaca que hasta un 64% de los niños de 3 a 12 años tuvieron piojos en los tres años anteriores a la pandemia. “El contacto directo cabeza con cabeza es la principal vía de contagio”, dice Julio Maset, médico de Cinfa. Y no vuelan, ni saltan. Tampoco están relacionados con una falta de higiene, una idea que tiene uno de cada cuatro progenitores por lo que teme que traten a sus hijos de diferente manera o no avisa al colegio. En Navarra, un 17% de familias no llega a comunicar la presencia de piojos al centro escolar. Con el fin de las medidas de distancia social y grupos burbuja es previsible que se vuelvan a incrementar los casos de. De hecho, es una de las afecciones más contagiosas junto a los resfriados. Un estudio del laboratoriodestaca que hasta un 64% de los niños de 3 a 12 años tuvieron piojos en los tres años anteriores a la pandemia. “El contacto directo cabeza con cabeza es la principal vía de contagio”, dice Julio Maset, médico de Cinfa. Y no vuelan, ni saltan. Tampoco están relacionados con una falta de higiene, una idea que tiene uno de cada cuatro progenitores por lo que teme que traten a sus hijos de diferente manera o no avisa al colegio. En Navarra, un 17% de familias no llega a comunicar la presencia de piojos al centro escolar.

Desterrar estas ideas es esencial en la lucha frente a estos parásitos ya que, si el problema se gestiona bien, se puede solucionar de forma rápida. Y es que solo el 35% de las familias lleva a cabo los tratamientos de forma correcta ya que es habitual no tomar todas las medidas necesarias: peinar mechón a mechón con la lendrera, no usar secador, pasar la lendrera dos semanas, verificar si a los 7 días hay parásitos para volver a aplicar el tratamiento, etc. “Las infestaciones son ahora más frecuente y difíciles de tratar debido a un incremento de las resistencias, sobre todo por una incorrecta aplicación del producto”, afirma.

Además, hay un impacto psicológico: el 11% de los padres cree que tener piojos afecta emocionalmente a sus hijos y un 37,5% se sienten afectados directamente. De ahí la importancia de las medidas preventivas.