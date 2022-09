Cómo afectarán a Navarra las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno

El denominado “impuesto de solidaridad” a las grandes fortunas se aplicará temporalmente en 2023 y 2024 a los contribuyentes con una riqueza neta superior a los tres millones de euros, restando 300.000 euros de la vivienda habitual en el cálculo, la misma regla que rige para el impuesto del Patrimonio. Navarra tiene una legislación propia y está por ver qué medidas tomará el Gobierno foral. El tributo se articulará mediante tres tramos a nivel estatal. El primero, para los patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros, a los que se aplicará un tipo del 1,7%. Para los que se sitúen entre 5 y 7 millones de euros, pagarán un 2,1%, mientras que aquellos que superen los 10 millones de euros tributarán al 3,5%. Según el Ejecutivo, la medida afectará a 23.000 contribuyentes, el 0,1% del total, con un potencial recaudatorio de 1.500 millones de euros al año. Es decir, 3.000 millones en el periodo de aplicación. Hacienda matiza que el objetivo podría ser finalmente menor. La clave está en que, para evitar la doble imposición, los contribuyentes podrán descontarse de este impuesto estatal lo que pagan de Patrimonio en las autonomías donde se aplica.

Para reducir la brecha de tributación entre las rentas del trabajo y las del capital, el Gobierno incrementará del 26% al 27% el gravamen sobre las rentas de capital superiores a los 200.000 euros en el resto de España. Para las de más de 300.000 euros, se eleva también dos puntos, hasta el 28%. La medida afectará a un total de 17.814 contribuyentes, con un aumento esperado en la recaudación de 204 millones de euros en 2024. Navarra y País Vasco tienen legislación propia.

A cambio de ese esfuerzo mayor para los que más ganan, para el resto de España el Gobierno propone cambios que afectarán a los ciudadanos de menores rentas en rendimientos de trabajo. No se tocarán los tramos ni los tipos, sino que se elevará de los 14.000 euros anuales hasta los 15.000 euros el mínimo exento. De forma paralela, se incrementará la reducción por rendimientos del trabajo desde los 18.000 euros hasta los 21.000 euros. La medida, que beneficiará al 50% de los trabajadores, supondrá un ahorro para ellos de 1.881 millones de euros, según cálculos del Ministerio.

En el caso de las rentas del trabajo, un trabajador casado con descendientes con un sueldo de 19.000 euros y que tribute mediante declaración conjunta dejaría de pagar el IRPF y se ahorraría 331 euros en el resto de España. Un trabajador monoparental con dos hijos y un sueldo de 18.500 €, podrá beneficiarse de un ahorro de 516€ en el impuesto. Y un jubilado mayor de 65 años con una pensión de 16.500 € se beneficiará, según cálculos del Gobierno, de un ahorro de 689 euros.

En el ámbito del IRPF también habrá novedades para los autónomos, con una rebaja adicional de 5 puntos en el rendimiento neto de los módulos. Del mismo modo, se eleva del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación. El Gobierno calcula que se beneficiarán 577.688 autónomos en la rebaja de módulos y 956.452 autónomos en régimen de estimación directa simplificada, con un impacto conjunto estimado en 184 millones de euros.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, calificó ayer de “ridículo y tacaño” el anuncio. “Instamos al Gobierno a arrimar el hombro y que deflacte la tarifa del IRPF”, solicitó tras conocer el nuevo plan fiscal del Ejecutivo. Desde el sector llevan tiempo solicitando una bajada del IVA a todos los autónomos en su factura energética al 5% “porque hay autónomos que ahora siguen pagando el 21%”.

Sobre el impuesto de Sociedades, a la tributación mínima del 15% para grandes empresas aprobada recientemente, el Gobierno sumará una rebaja del tipo nominal del 25% al 23% del tributo para pequeñas empresas con facturación inferior al millón de euros en el resto de España. El Gobierno estima en 407.300 las empresas que se beneficarán de la medida, con un impacto de 292 millones de ahorro para ellas. Es decir, cada empresas sujeta a esta rebaja se ahorrará unos 715 euros en el periodo.

A esta medida se sumará un cambio normativo que limitará al 50% la posibilidad de compensar pérdidas de filiales en los grupos consolidados. “Cuando un gran grupo tiene beneficios, también puede deducirse la base imponible de filiales en pérdidas”, explican desde Hacienda. Una práctica que seguirá siendo posible, pero de forma limitada a la mitad. El Estado espera recaudar con esta medida temporal unos 2.439 millones de euros (2023-2024) afectando a unas 3.600 empresas, el 0,2% de las declarantes del impuesto de Sociedades.

Montero también confirmó que los próximos Presupuestos incluirán una reducción del 10% al 4% en los productos de higiene femenina. La rebaja afectará a compresas y tampones, pero también aplicará sobre preservativos y anticonceptivos no medicinales, con un impacto estimado en la recaudación de unos 24 millones de euros.

NAVARRA Y LAS NUEVAS MEDIDAS FISCALES



IRPF y Sociedades Navarra tiene autonomía fiscal en cuanto a IRPF y el Impuesto de Sociedades, lo que no quita para que el Gobierno foral, por propia iniciativa o como consecuencia de la negociación entre socios presupuestarios, se decida por aplicar en Navarra medidas en la línea de las del Ejecutivo central.



La bajada del IVA, sí Lo que sí sería de aplicación en Navarra, pese a su régimen fiscal propio, es la bajada del IVA de los productos de higiene femenina, los preservativos y los anticonceptivos no medicinales, que se prevé pasar del reducido (10%) al superreducido (4%).



Patrimonio y ‘solidaridad de las grandes fortunas: ¿doble imposición? Navarra tiene competencia en el Impuesto de Patrimonio, del que expertos fiscales muestran dudas en cuanto a su conjugación con el nuevo ‘Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas’ anunciado por el Gobierno central, por el riesgo de caer en una doble imposición. Estado y Navarra deben convenir los nuevos impuestos.



En Navarra no hay módulos Estos mismo analistas ponen el foco en el aumento a un 5% del rendimiento neto de módulos para los autónomos, ya que, mientras el Estado ha prorrogado el sistema de módulos, en Navarra fue suprimido.