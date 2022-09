un insumiso ante la Ley de Policías de Navarra", una normativa que el malestar generalizado de toda la plantilla de Policía Foral por sus condiciones laborales y el anuncio de próximas protestas contra el de Ejecutivo La oposición liderada por Navarra Suma ha acusado este jueves al vicepresidente foral, Javier Remírez , de ser ", una normativa que el Gobierno "incumple de manera flagrante" y que lleva postergando tres años. La crítica llega un día después de hacerse público elpor sus condiciones laborales y el anuncio de próximas protestas contra el de Ejecutivo María Chivite

está haciendo en la Policía Foral lo que los Gobiernos de UPN "no hicieron, dotarla de recursos materiales, reforzar efectivos, otorgar más derechos laborales, y avanzar en el cumplimiento de las leyes dentro del margen que nos permite la normativa". Cuestionado por ello durante el pleno del Parlamento de esta mañana, el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo foral"no hicieron, dotarla de recursos materiales, reforzar efectivos, otorgar más derechos laborales, y avanzar en el cumplimiento de las leyes dentro del margen que nos permite la normativa".

Por contra, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha afirmado que Remírez "ha incumplido de forma flagrante la ley foral de Policías, se ha mostrado insumiso con esta ley" y ha mencionado por ejemplo que no se ha desarrollado el reglamento de retribuciones. "Tiene margen para las mejoras salariales, pero se ha enrocado", ha reprochado al consejero.

CRÍTICA A UN GOBIERNO DE HACE 8 AÑOS Y AL PERIODO ELECTORAL

Javier Remírez, en respuesta a una pregunta de NA+ en el pleno del Parlamento, ha afirmado que "estamos deshaciendo el chandrío en el que metieron ustedes a la Policía Foral y nos estamos centrando en dotarla de recursos suficientes".

Así, ha señalado que cuando se acabe la legislatura, se habrán convocado en ofertas públicas de empleo 200 plazas dirigidas a la Policía Foral para alcanzar los 1.200 agentes. Además, en una pregunta previa del pleno, el vicepresidente enmarcó estas protestas en un periodo de elecciones sindicales. "Todos los sindicatos, Bomberos, Policía Foral, están en formato elecciones sindicales y eso complica todo", ha aseverado.

Para la oposición al Gobierno la respuesta del consejero Remírez es "indignante", al igual que su justificación del malestar policial enmarcado en las próximas elecciones sindicales. "¿No tiene nada más que decir que esto? Ocupa un sillón desde hace más de tres años y el balance de su actuación es que ha incumplido de forma flagrante la ley de policías, se ha mostrado insumiso a esa ley. Se ha negado a desarrollarla y ejecutarla. Después de más de 3 años no ha iniciado el desarrollo de ninguno de sus reglamentos. No ha hecho nada. Y hoy es patente que usted y su directora general de interior han estado todo este tiempo tomándole el pelo a todo el mundo. Tres años sin mejoras salariales, sin reglamentos, sin bolsa de horas, sin transferencia de tráfico, sin dotarle de medios para su seguridad… tres años. Y dice que estas protestas se enmarcan en unas elecciones sindicales. Pero si no son los sindicatos, son todos los policías, que están hartos. Por eso van a empezar a concentrarse bajo el lema el Gobierno incumple la ley, consejero, ponte a trabajar ya. La realidad no la tapa ni toda su maquinaria de propaganda", ha sentenciado la portavoz de NA+.