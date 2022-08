La comisión de personal critica "llamamientos forzosos" en la Policía Foral

Todos los sindicatos de han vuelto a denunciar los “llamamientos forzosos” de agentes durante este verano para “parchear el déficit de personal” del que adolece el cuerpo policial. De forma unánime, todos los sindicatos presentes en la comisión de personal (CSIF/SPF, APF, CC OO, ELA y departamento de Interior del Policía Foral han vuelto a denunciar losde agentes durante este verano paradel que adolece el cuerpo policial. De forma unánime, todos los sindicatos presentes en la comisión de personal ( UGT ) critican que eldel Gobierno de Navarra y la Jefatura de la Policía Foral “están obligando de forma generalizada a los agentes a tener que ir a trabajar forzosamente en sus días de descanso”. Además, añaden que estos llamamientos se hacen en ocasiones “con una mínima antelación”.

La comisión denuncia que después de tres años de “inacción total” en el desarrollo reglamentario de la Ley de Policías”, la única solución que plantea Interior es “sobrecargar de trabajo a base de obligar a los agentes a tener que realizar forzosamente horas extraordinarias, haciendo recaer en las espaldas de los policías forales las carencias de la administración”. Así, critican que el consejero, Javier Remírez, diga que no puede desarrollar el reglamento de la Ley de Policías hasta que el Ministerio de Hacienda no le conceda una habilitación específica. “Pero esta habilitación no la han necesitado otras administraciones, como se ha comprobado en muchas policías locales de Navarra a las que sus Ayuntamientos sí les han aplicado el estudio de valoración de puestos, o de otros colectivos como el departamento de Salud o el de Educación”.

La comisión de personal denuncia que Interior está “vulnerando el derecho a conciliar la vida personal y familiar, y a la salud de los trabajadores”. En este sentido, resaltan que han aumentado las bajas médicas en las unidades donde más se utiliza la medida de los “llamamientos”. “Y ni siquiera se está solventando el servicio al ciudadano por las propias deficiencias estructurales de la organización, con comisarías que, en ocasiones, no disponen de efectivos ni para sacar una patrulla”.