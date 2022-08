Salud se sumó al acuerdo de Sodena de las mascarillas pero no llegó a comprar ninguna

primavera de 2020, con el coronavirus poniendo patas arriba todas las facetas de la vida, Sodena llegó a un acuerdo con la la empresa navarra Albyn Medical se comprometió a conseguirlas. Lo hizo. Más de 2 millones de mascarillas sanitarias, FFP3 y FFP3. El acuerdo, explicado en el Parlamento por el entonces consejero de Desarrollo Económico En lacon el coronavirus poniendo patas arriba todas las facetas de la vida, Sodena llegó a un acuerdo con la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) para adquirir mascarillas y venderlas a las pymes y autónomos navarros ante su inminente vuelta al trabajo presencial. Eran tiempos de enorme carestía de materiales de protección y de pirateo en los mercados internacionales y. Lo hizo. Más de 2 millones de mascarillas sanitarias, FFP3 y FFP3. El acuerdo, explicado en el Parlamento por el entonces consejero de Desarrollo Económico Manu Ayerdi , parecía bueno. Y por ello se ofreció al Servicio Navarro de Salud (SNS) la posibilidad de sumarse a él.

En un documento del 7 de mayo de 2020 que se incluye en la documentación aportada por Sodena al informe de Intervención, José Ramón Mora, en aquellas fechas director gerente del SNS, rubrica su participación en el acuerdo.

Se trata de un compromiso de adquisición de stock excedentario que se justifica así: “En el supuesto de que por cualquier circunstancia extraordinaria o excepcional, una vez recibido cada pedido, existiesen EPIs de uso sanitario, que habiendo sido adquiridos, no hayan sido transmitidos a las empresas y asociaciones, el SNS adquirirá dichos EPIs previo requerimiento de las partes del acuerdo, siempre que se cumplan cinco condiciones”.

La primera es que el compromiso se extendía exclusivamente a EPIs de uso sanitario y no a otros materiales adquiridos en el acuerdo (se compraron también geles y termómetros). El segundo es que el precio de compra de los EPIs por parte del SNS sería el precio de venta de Albyn Medical. El tercero es que el SNS se comprometía a recepcionar las mascarillas y proceder al pago de la factura correspondiente emitida por Albyn. La cuarta es que Salud no se comprometía a aceptar excedentes debidos a renuncias voluntarias de las empresas o asociaciones. Y el último condicionante decía que el SNS no se comprometía a adquirir más de un 10% del material de cada pedido. Cuestionados ayer al respecto, desde el departamento de Salud respondieron que el SNS no adquirió ningún lote o excedente de las mascarillas.

El rápido devenir de los acontecimientos del esos meses de 2020 trajo una bajada y regulación del precio de las mascarillas que llevaron a las pymes del acuerdo de Sodena a no comprar las suyas y acudir a sus propios circuitos. Y eso mismo venía realizando Salud.

A día de hoy, 1,7 millones de esos EPIs siguen embalados en dos almacenes en Navarra.