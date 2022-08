El “salto abismal” de las matemáticas

Paula Herrero Lanzas relaciona el “salto abismal” que se produce en matemáticas entre lo estudiado en el Bachillerato y en primer curso de grado universitario. ‘Formación matemática preuniversitaria: perspectiva de una estudiante del Grado en Ciencias’, el primer trabajo fin de grado (TFG) presentado en el Grado de Ciencias, cuya primera promoción ha finalizado en este curso, ha recibido una calificación de matrícula de honor. Un problema vivido en primera persona se ha convertido ahora en un trabajo de fin de grado en la UPNA relaciona elque se produce enentre lo estudiado en el Bachillerato y en primer curso de grado universitario., el primerresentado en el Grado de Ciencias, cuya primera promoción ha finalizado en este curso, ha recibido una calificación de matrícula de honor.

Según expone su autora, algunos de los motivos de esa diferencia son que la mayoría de estudiantes llega a la universidad sin saber cómo han de estudiar las matemáticas, desconocen la forma de entender la teoría matemática, en algunos centros de Bachillerato se descarta parte del temario, y en pocas ocasiones se enseña al estudiante a ser crítico con lo que estudia y con lo que obtiene en los ejercicios, “lo que le permitiría ser capaz por sí mismo de saber si lo que está proponiendo es o no cierto”.

El trabajo de Paula Herrero parte del problema que ella misma vivió al llegar a la universidad: “Desde el primer día de clase, me di cuenta de que la diferencia entre las matemáticas que había estudiado en el instituto y las que estaban empezando a enseñarme en la universidad eran dos asignaturas totalmente distintas para mí”. En su caso, se tradujo en una drástica reducción de las calificaciones. “Me encontré en la tesitura de no saber cómo estudiar las matemáticas universitarias -reconoce-. Ya no había ‘tipos de problemas’ ni trucos para hacer los ejercicios”.

Por todo ello y tras observar que muchos de sus compañeros de clase estaban en una situación similar, contactó con la profesora de Análisis Matemático Olga Raquel García Catalán -que ha sido también la directora de su TFG- y que está vinculada en temas relacionados con la didáctica de las matemáticas. “Entre las dos planteamos sacar a la luz este problema tan presente en estudiantes de grados universitarios con gran carga matemática y decidimos hacer un estudio para buscar las posibles causas y soluciones del problema”, explica.

En opinión de la autora , parte de una solución al problema pasa por enseñar al estudiante a trabajar con demostraciones, de manera que, ante nuevas conjeturas que se hagan, “sea capaz de probarlas o refutarlas por sí mismo”. “Por otro lado, hemos visto respuestas que manifiestan una carencia de base matemática elemental, que hunde sus raíces en las Matemáticas de primaria”.