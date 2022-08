Los navarros son los segundos españoles que más dinero gastan en comer en casa

Los navarros volvimos a los bares en 2021 a pesar de que todavía las restricciones impidieron retomar en su totalidad los hábitos sociales prepandemia. Con limitaciones, pero hubo momentos en los que regresó la cena de los sábados o el vermú del domingo con los amigos. Un año antes, a raíz del confinamiento, se había disparado el consumo en los hogares. La cerveza, el vino y la hamburguesa se tomaban en casa. Ese fatídico año, cada navarro engordó un 20% su presupuesto de la compra en el súper o en la tienda de barrio. En 2021, sin embargo, pese a esa mayor actividad social, el gasto para comer en casa no se desinfló en Navarra. Siguió siendo elevado. Se situó en una media de 1.888 euros por navarro al año, apenas 42 euros menos (-2%) que los 1.930 euros gastados un año antes.

Este patrón de consumo también se mantuvo en el conjunto de España, donde el gasto per cápita en comer en el hogar solo descendió un 6% en 2021. Cada español dedicó de media 1.610 euros a comer en casa, casi 240 euros menos que un navarro (un 17% más).

De hecho, los navarros son los segundos españoles que más dinero desembolsaron de media el año pasado para pagar la cesta de la compra. Solo les superan los vascos, con 1.945 euros al año (57 euros más).

Detrás de los navarros, en un tercer puesto, se sitúan los catalanes (1.877 euros), seguidos de los baleares (1.826) y los asturianos (1.719). Nuestros vecinos aragoneses gastaron 1.719 euros de media por habitante y los riojanos 1.528 euros. Los que menos dinero destinan son los extremeños, 1.300 euros al año.

Un 23% más de gasto fuera del hogar

Los datos del Informe de Consumo Alimentario 2021 que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura dejan claro que el gasto de los hogares navarros prácticamente no adelgazó el año pasado, una vez que registró una subida histórica de 325 euros en el año de la pandemia. Hasta entonces, en el periodo de 2008 a 2019, el gasto anual se había mantenido y oscilado en niveles más moderados, entre 1.450 y 1.630 euros.

Frente al mantenimiento del gasto en el hogar el pasado año, el citado informe señala que, en el conjunto de España, fuera del hogar el gasto creció más del 23%, aunque hay que tener en cuenta que durante 2020 se desplomó y en la zona norte (el informe no regionaliza) cayó casi un 40%. Por tanto, a finales de 2021 no se había recuperado en su totalidad el gasto en bares, restaurantes, etc.

Cada navarro 24 kilos menos de alimentos

¿Cuánta comida compramos los navarros? Con los 1.888 euros cada navarro compró de media 676,5 kilos de todo tipo de alimentos, preferiblemente en el supermercado. Son 37 más que la media nacional (639 kilos) y es una cantidad algo más baja -24 kilos menos- que un año antes, cuando por primera vez ese rebasaron los 700 kilos de comida por navarro al año en el hogar. En 2019, por ejemplo, cada navarro adquirió 606 kilos de comida y, en la década 2008-2018- el volumen de alimentos ha oscilado entre los 575y 675 kilos.

El navarro, por tanto, también mantuvo el volumen de comida adquirido. En el ranking nacional, los navarros son los quintos que más kilos de alimentos adquirieron el año pasado. Lidera el gasto Baleares con 770 kilos de comida al año por habitante, seguido de Canarias (709), Cataluña (693) y Murcia (678).

Los españoles que menos volumen compran son los riojanos, con 563 kilos. Los vecinos vasco, aunque son los que más desembolso hacen, adquieren 652 kilos de comida (24 menos que los navarros) y los aragonés compran 653 kilos.

Gasto medio de 2,7 € en cada kilo de alimentos

Si se introduce la idea de hasta dónde influye el nivel de vida en el gasto, porque no afecta igual a la cartera ir al súper en Pamplona que en Badajoz, cabe señalar que un navarro pagó de media por cada kilo de alimentos comprado el año pasado 2,75 euros, frente a 3 euros abonados de media por un vasco, los 2,6 euros de un aragonés y lejos de los 2,3 desembolsados por un extremeño. Los 2,7 euros kilo que paga un navarro supone 0,20 céntimos más por kilo que lo que, de media paga un español por un kilo de alimentos.

No siempre gastar más es comer mejor

Que una persona o familia destine más dinero a la cesta de la compra no significa necesariamente que su dieta sea más saludable que la de quien dedica menor presupuesto a comer. La Expertos en nutrición, como la profesora de la UPNA, Mª José Beriáin, consideran importante dedicar tiempo a planificar los menús semanales, a seleccionar alimentos de temporada siempre que se pueda, con los mejores nutrientes y más económicos, un labor en la que se pueden aprovechar las ofertas. También desaconsejan abusar de platos preparados, normalmente mas caros que, por ejemplo, unas legumbres y con peor calidad nutricional.

El alimentos sin gluten, una media de 70 euros

El Ministerio ha desglosado del gasto de cada habitante en alimentación (1.888 euros al año un navarro) el dinero que se dedica a alimentos sin gluten, consumidos por celíacos, pero también por personas que, sin tener la enfermedad, creen que les sientan bien. De los 1.888 euros, apenas 70 dedica un navarro de media a este tipo de alimentos. Con esos 70 euros compró 15 kilos de alimentos sin gluten.

56 euros para adquirir alimentos ecológicos

También detalla el informe el desembolso en alimentos ecológicos. Cada navarro destinó 56 euros de media en 2021 a alimentos ecológicos. Es una cifra similar a la media española (55 euros) y que supone el 3% del presupuesto de cada navarro al año en comida.