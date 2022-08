El navarro Arnaitz Fernández se convierte en 'el hombre del tiempo' de ETB

Arnaitz Fernández será quien les lleve el tiempo a los espectadores de ETB tras dejar RTVE.

El navarro debutó este jueves tanto en ETB1 como en ETB2. Fernández será quien sustituya a la 'veterana' Ana Urrutia tras 23 años al frente del espacio meteorológico.

En su cuenta de Twitter ha señalado estar "muy contento" por comenzar esta aventura y ha afirmado que su objetivo "seguirá siendo el de aprender y disfrutar de la meteorología".

DEBUT EN RTVE

El pasado año comenzó su aventura en RTVE, fue el encargado de presentar el espacio El Tiempo en el Telediario de noche de La 1 de RTVE y debutaba así, meses después, en el prime time (el horario de máxima audiencia) del principal canal de la televisión pública.

Fernández comenzó su trayectoria como meteorólogo colaborando con diferentes medios de comunicación. "Empecé en Navarra Televisión, pero eran colaboraciones un poco más ocasionales, para divulgar un poco la meteorología. Luego me llamaron de ETB 1, para un programa que se emitía en euskera por las tardes noches, también para divulgar la previsión meteorológica. De ahí me llamaron de Radio Euskadi. Aunque yo creo que el salto más importante se dio cuando me llamaron de En Jake, en ETB. Ahí salía una vez a la semana, sobre todo los viernes para dar la previsión del fin de semana, y cuando había algún tema más especial. Me conocieron sobre todo con lo de las inundaciones de Tafalla. Yo creo que esa fue una apuesta personal del presentador. Poco después visité Eztabaidan, y ahora estoy en Televisión Española", explica él mismo.