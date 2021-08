Arnaitz Fernández Elías: “Ser un hombre del tiempo era un sueño a largo plazo”

En medio de su descanso laboral, Arnaitz Fernández Elías ha regresado a su Pamplona natal y cuenta entusiasmado cómo le está yendo en su nueva etapa como hombre del tiempo en la televisión nacional. Desde que era pequeño, miraba con entusiasmo las previsiones temporales de cada día, algo que para él era “un sueño por cumplir”. Y ese sueño, por fin se ha hecho realidad.

Con tan solo 25 años se ha convertido en el ‘hombre del tiempo’ de Televisión Española. ¿Cómo lleva alguien tan joven el haber alcanzado ser una figura icónica de la televisión?

La verdad es que casi ni me lo creo, porque para mí ser hombre del tiempo de La 1 era como un sueño que tenía de pequeño, pero a largo plazo. Hace tiempo comentaba con mi familia: “A ver si con 40 años o así consigo ser hombre del tiempo y ¿quién sabe? en La 1 por ejemplo, ¿te imaginas?”. Y de repente, un año después de haber terminado la carrera me surge la oportunidad de estar ahí, porque estoy cubriendo una baja de paternidad para unos meses, estoy todavía que no me lo creo. Llevo ya dos meses, y es una oportunidad para disfrutar para aprender. Es un sueño para mí.

Su trayectoria como meteorólogo no ha comenzado ahora, ya que por años le hemos podido ver en diferentes canales autonómicos.

Así es. He estado en muchos canales como colaborador. Empecé en Navarra Televisión, pero eran colaboraciones un poco más ocasionales, para divulgar un poco la meteorología. Luego me llamaron de ETB 1, para un programa que se emitía en euskera por las tardes noches, también para divulgar la previsión meteorológica. De ahí me llamaron de Radio Euskadi. Aunque yo creo que el salto más importante se dio cuando me llamaron de En Jake, en ETB. Ahí salía una vez a la semana, sobre todo los viernes para dar la previsión del fin de semana, y cuando había algún tema más especial. Me conocieron sobre todo con lo de las inundaciones de Tafalla. Yo creo que esa fue una apuesta personal del presentador. Poco después visité Eztabaidan, y ahora estoy en Televisión Española.

Cuando era pequeño le gustaba meterse en el papel de hombre del tiempo y comunicar las previsiones a sus parientes. ¿Se puede decir que es uno de los objetivos que ha tenido desde siempre?

Sí. Era un objetivo. Sí que es verdad que hace unos años era algo que veía más complicado. Aun así, cuando empecé a estudiar Física, la cual me proporcionó la base de todos mis conocimientos, ya empecé a creérmelo. Cuando empezaron las primeras oportunidades, fue cuando vi claro que era un objetivo alcanzable. De pequeño me tragaba todas las emisiones del tiempo (risas), y me ponía a imitar a los que salían en la tele. Siempre he tenido esa parte de comunicación, y como empecé a cuestionarme todos los fenómenos meteorológicos y el porqué de la naturaleza, pues escogí la carrera de Física.

¿Alguien de su entorno le guio por el camino, o el interés por la Física es una vocación innata?

La verdad es que fue algo que nació de mí, sobre todo con los episodios de nieve en Pamplona. Me quedaba mirando los copos en la ventana, y me preguntaba por qué nevaba. De hecho, cuando nací, mis padres me contaron que estaba nevando. A lo mejor significó algo (risas).

A lo largo de los años, han sido muchas las caras que han ocupado su lugar. Durante toda su trayectoria ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes profesionales en esa disciplina. ¿Cuál es el mejor consejo que ha podido recibir de ellos?

Ahora, por ejemplo, trabajo junto a Albert Barniol, y he recibido muy buenos consejos en torno a la postura, la manera de hablar... Me ha inculcado eso de que a la hora de comunicar la previsión del tiempo, tengo que entenderla yo primero. Si tú transmites algo, pero ese algo no lo has hecho tú, el mensaje no es el mismo.

La previsión del tiempo es algo que casi todo el mundo ve, pero no todo el mundo entiende. ¿Cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo para conseguir los resultados que después vemos en televisión?

Pongamos que estamos en el primer turno de la mañana. En ese caso comenzamos analizando los modelos meteorológicos: pintamos las isobaras para mostrarlas en televisión. Antes que nada repasamos lo que ocurrió el día anterior, para ver si hay algo llamativo, y posteriormente analizamos los modelos meteorológicos que he comentado antes. Estos son unos modelos numéricos, que junto con diferentes variable y mapas nos sirven para comenzar a construir la previsión para el día siguiente. Además de eso, también trabajamos la previsión del tiempo de días posteriores y la elaboración de grafismos.

Ha confesado anteriormente que desde pequeño ha visto todos los programas del tiempo. Ahora que puede vivirlo desde dentro, ¿ha notado alguna diferencia entre el proceso de análisis meteorológico actual y el de hace algunos años?

A día de hoy estamos bastante actualizados, pero he de confesar que, echando la vista atrás, las previsiones meteorológicas han mejorado una barbaridad. Todo ello ha ido acompañado con el avance tecnológico, sobre todo con la mejoría de los ordenadores. La capacidad de resolver la incertidumbre que va asociada con la previsión meteorológica ha sido bestial. La gente ha notado que se puede fiar de la previsión meteorológica.

¿Cuál es el siguiente paso en su carrera, después de la televisión nacional?

Esa es la duda que tengo (risas), porque al haber cumplido un sueño tan joven, tengo miedo de que en un futuro consiga un trabajo que no me apasione tanto. Yo siempre voy a seguir luchando por trabajar en lo que me gusta, que es la comunicación, la previsión meteorológica y la divulgación, ya sea aquí o en otro sitio.

Su debut en Televisión Española coincidió con el comienzo de la ola de calor de estos días, y ha sido testigo de otros fenómenos meteorológicos como la tormenta Filomena. ¿Considera que estos acontecimientos condicionan de manera directa el cambio climático?

Aun que siempre ha habido olas de calor y tormentas, destaca la frecuencia con las que los esta habiendo ahora. Estamos dirigiéndonos a un episodio de tiempo en el que vamos a ver cómo va a aumentar la frecuencia de los episodios extremos (bajas o altas temperaturas). Todos los modelos climáticos indican que vamos hacia un futuro en el que los extremos se van a acentuar más. Ello está muy influenciado por el cambio climático y el ser humano.

¿Qué tipo de porcentaje de responsabilidad tiene el factor humano en cuanto al cambio climático?

Lo que estamos viviendo durante las últimas décadas deja claro que desde la industralización, la temperatura media junto con las emisiones de CO2 están más o menos correlacionadas. El porcentaje no sabría decirlo, pero claramente gran parte de nuestra actividad diaria tiene un gran impacto en este cambio climático.