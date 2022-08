El Estado subasta 11 licencias para nuevos estancos en Navarra, 8 de ellas en la frontera

El Gobierno central sacará a subasta este próximo otoño las primeras 203 nuevas licencias de estancos que se convocan desde hace casi 20 años. Once de ellas irán a parar a Navarra. En el reparto, las localidades fronterizas con Francia, grandes focos de venta por ser lugares de paso pero, sobre todo, por ser frecuentadas por ciudadanos franceses que cruzan el límite con España para adquirir cajetillas a precios que de media llegan a ser la mitad que en su país, salen beneficiadas con ocho de las nuevas licencias. De ellas, cinco se las llevará Urdax, dos irán a parar a Vera de Bidasoa y una a Valcarlos. El resto de las nuevas licencias se distribuyen entre Gorraiz y el Valle de Egüés. La Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, de la que dependen las competencias en materia de regulación del tabaco y timbre, sacará en el mes de octubre al mejor postor las nuevas expendedurías que se sumarán a los casi 200 establecimientos que hay actualmente abiertos en la comunidad.

Las bases de la convocatoria delimitan estrictamente dónde podrán abrir los nuevos estancos. En el caso de las tres localidades fronterizas, los nuevos estancos deberán abrir en “la zona interior delimitada por el código postal” y cumplir unos requisitos generales entre los que se encuentran que el establecimiento tenga una superficie mínima de atención al público de 20 metros cuadrados y una ubicación nunca inferior a 150 metros respecto a otros estancos o centros sanitarios y docentes (educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional). Las concesiones se realizarán para los próximos 25 años.

El Ministerio de Hacienda asegura haber seguido criterios “comerciales y de población” para determinar la ubicación de las 203 nuevas expendedurías de tabaco pero lo cierto es que el motivo comercial parece más fuerte y tiene sus motivos, principalmente económicos. Según los datos del Comisionado del Mercado de Tabaco, el consumo en frontera se disparó en 2021 un 16% y pasó a significar ya un 6% de la venta total de cigarrillos en España y, por tanto, unos proporción similar de los ingresos fiscales que en el caso de Navarra, con Hacienda propia, recaen directamente sobre las arcas forales. Este año el consumo en frontera, con datos oficiales hasta junio, está creciendo a ritmos del 43%.

Mientras que la proporción de estancos en el conjunto del territorio nacional oscila entre los tres y los cuatro establecimientos para cada 10.000 habitantes, en puntos fronterizos estratégicos como La Junquera la proporción va a llegar con las nuevas licencias al medio centenar por cada 10.000.

En el caso de Navarra, Dantxarinea, con tres estancos en la actualidad -uno en el pueblo de Urdax y dos en Dantxarinea-, sumará cinco más. Un incremento que para Txomin Iribarren, presidente de la asociación de comerciantes de la localidad, responde al interés comercial de una zona que se reactivó en 2021 después de sufrir durante 2020 cierres de frontera y llevará a los establecimientos con mayor pujanza a sumarse a la subasta. “El cliente saldrá beneficiado porque tendrá la misma oferta en varios sitios y con diferentes horarios de apertura”.

La segunda localidad fronteriza navarra más beneficiada en las nuevas licencias será Vera de Bidasoa donde se proyectan dos. Desde la Asociación de Comerciantes de Ibardin, su presidente Ignacio Irazoki, recuerda que Ibardin es la única zona fronteriza de todo el Pirineo que no cuenta con ninguna licencia de estanco bajo el pretexto, dice, de no haber estado considerada en su día “casco urbano”. “En estos momentos ya lo está y confío que el nuevo reparto lo haya considerado en las dos de Vera porque si no sería un despropósito”. Explica que en estos momentos en Vera de Bidasoa hay tres estancos para 4.000 habitantes a los que ellos están obligados a comprar y lamenta que en Ibardin no puedan dar, ante la ausencia de estancos, un servicio como el que ofrecen el resto de fronteras ya que por estanco el paquete de tabaco se vende 15 céntimos más barato que en la venta directa. “No tendría sentido sacar dos estancos más en el casco urbano de Vera”.

Consumo en frontera

Durante 2021, de los 47,6 millones de cajetillas vendidas, 20,7 millones fueron hacia el país vecino, según datos del Comisionado del Tabaco. Fueron, en concreto, 4,6 millones más de cajetillas que en 2020 (+28%). Un informe elaborado por la tabacalera Philip Morris Spain cifraba en 2019 en 80.000 los franceses que consumían tabaco adquirido en Navarra.

Tras casi dos décadas desde la última convocatoria de expendedurías de tabaco, las nuevas licencias se adjudicarán por primera vez mediante subasta pública. Significa que la autorización de apertura se otorgará al precio más alto ofertado, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas, entre las que se encuentra no poseer otro estanco. Si un mismo participante resultase el mejor postor en dos o más zonas, se le asignará el estanco en cuya puja su oferta haya sido más elevada. En el caso de que ninguna sea más elevada, deberá optar por una y renunciar a las demás. Si no hubiera ninguna puja por una de las licencias, o ningún solicitante cumple los requisitos exigidos, se declarará desierta.

La subasta, en cuatro claves