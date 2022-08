En Navarra se producen unas 250 salidas por emergencias cada fin de semana

distintos dispositivos móviles (ambulancias de distinto tipo y helicóptero medicalizado) con los que cuenta la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias del 250 asistencias por emergencias sanitarias de media los fines de semana en verano. Asimismo, la red de centros de urgencias extrahospitalarias atiende, solo contando con los centros de Buztintxuri y San Martín, a más de un millar de personas a lo largo de todo un fin de semana debido a causas diversas. Losde distinto tipo ymedicalizado) con los que cuenta ladel Servicio Navarro de Salud , en coordinación con la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra , realizan más de. Asimismo, la red de centros de urgencias extrahospitalarias atiende, solo contando con los centros de Buztintxuri y San Martín, a más de un millar de personas a lo largo de todo un fin de semana debido a causas diversas.

Estos centros, a los que se suman la asistencia extrahospitalaria de las áreas de Tudela y Estella y zonas rurales, ofrecen a la ciudadanía una opción intermedia entre los centros de salud (que no están abiertos en festivos) y las Urgencias hospitalarias, para procesos clasificados siempre en función de su gravedad, lo mismo que las salidas de los recursos móviles por tierra y aire.

Los departamentos de Salud y de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior coordinan los dispositivos con equipos de soporte vital avanzado (SVA), que asisten urgencias vitales o muy graves; y de soporte vital básico (SVB), que atienden urgencias moderadas o más leves.

Entre los recursos principales de los que dispone el Ejecutivo foral, se encuentran el helicóptero y las siete ambulancias medicalizadas, además de una treintena de ambulancias convencionales que dan cobertura a todo el territorio y reducen los tiempos para que las personas afectadas por una emergencia sanitaria sean atendidas y trasladadas a los centros con posibilidad de realizar un soporte vital avanzado (SVA). Teniendo en cuenta un fin de semana tipo en periodo estival, desde la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias del SNS-O, que depende de la Gerencia de Atención Primaria, estiman en unas 250 las asistencias realizadas por algún tipo de urgencia grave o moderada en toda Navarra.

De estas 250 asistencias, una quinta parte aproximadamente son graves y las realizan las ambulancias de SVA y el helicóptero; y la mayoría suelen ser urgencias moderadas y las llevan a cabo las ambulancias convencionales o de SVB. Estas asistencias se realizan siempre en coordinación con el 112-SOS Navarra y el servicio de Bomberos, ambos pertenecientes a la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra.

El SNS-O cuenta con siete equipos de soporte vital avanzado que se distribuyen geográficamente para garantizar la atención a toda Navarra.

HELICÓPTERO: ASISTENCIA EN 25 MINUTOS O MENOS

Uno de estos recursos con los que cuenta el Gobierno de Navarra para atender las emergencias graves y procesos o patologías tiempo-dependientes es el helicóptero medicalizado. Se emplea para poder acceder en el menor tiempo posible a zonas o lugares distantes de los centros sanitarios de Urgencias, estabilizar al paciente y transportarlo al hospital más cercano. Así, según datos de 2021, este recurso aéreo realizó 220 intervenciones en urgencias potencialmente vitales en las zonas rurales y en la red de carreteras de la Comunidad Foral, con un tiempo medio de llegada al lugar de la emergencia del equipo sanitario de SVA que en el lugar más apartado es de 25 minutos, salvo en circunstancias excepcionales.

Elena Yanguas y Clint Jean Louis son enfermera y médico de la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias del SNS-O. Ambos profesionales forman uno de los siete equipos de soporte vital avanzado con los que cuenta el SNS-O en Navarra y uno de los que habitualmente acude a la base de Miluze para volar y acudir cuanto antes allí donde se produce una emergencia médica. El tiempo estimado para una salida, una vez el equipo sanitario de SVA está en la base, es de 3-4 minutos.

“Siempre en coordinación continua con el 112-SOS Navarra, realizamos salidas para accidentes de tráfico, asistencias en caídas o accidentes en la montaña, a pacientes con patologías cardiacas (paradas, infartos agudos de miocardio, etc.), ictus, incluso traslados urgentes de pacientes entre centros hospitalarios que requieran un tratamiento apropiado”, explica el doctor Jean Luis. Cuando llega una alerta al centro de coordinación del 112 y en contacto con las asistencias en el lugar de la emergencia, es el médico coordinador el que activa el helicóptero al que suele acudir, por cercanía, el equipo sanitario de SVA del parque de Bomberos de Trinitarios. Si no, acuden los del centro de salud de Buztintxuri o del parque de Bomberos de Cordovilla. Desde el 112 se va informando del estado y situación del paciente.

En el helicóptero siempre acuden médico y enfermera, además del piloto y el tripulante de Helicópteros de los Servicios de Emergencias Médicas (HEMS). También están preparados el personal de Urgencias del Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra y del Hospital Reina Sofía Tudela. “Se vuela desde la salida del sol al ocaso, siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten, y disponemos de un sistema de alerta para que el equipo de SVA más próximo, en este caso el de la ambulancia medicalizada del parque de Bomberos de Trinitarios, sea el primero en acudir”, explica la enfermera de emergencias Elena Yanguas.

“Suelen ser movilizaciones complicadas -describe Yanguas-, porque, según la zona geográfica a la que tengamos que acceder, solemos necesitar ayuda de los Equipos de Atención Primaria, del Equipo de Urgencias Rural o de la ambulancia de zona, que son quienes primero atienden al paciente y a quienes damos apoyo”.

AMBULANCIA Y ENFERMERÍA

Para completar la Estrategia Navarra de Atención a la Urgencia Vital, desde la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias de Navarra del SNS-O se ha realizado un análisis comparativo con otros servicios de emergencias sanitarios de distintas comunidades autónomas.

De este análisis se concluye que el despliegue de ambulancias de soporte vital avanzado (ASVA) de Navarra en su conjunto y el de la Comarca de Pamplona, en particular, es muy razonable en tiempos de respuesta. Sin embargo, la Comunidad foral no tiene desarrolladas las ambulancias de soporte vital con enfermería, cuando el despliegue de este tipo de recurso podría resolver servicios específicos que, ante su ausencia, se solventan movilizando las ambulancias de SVA.

Tras un periodo de trabajo preparatorio, a mediados de julio, se puso en marcha el proyecto de pilotaje de la primera ambulancia de soporte vital básico con enfermería (ASVB-E) en Navarra, que tiene su base actual en las instalaciones de la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias de Atención Primaria de Forem, en Mutilva. Durante este periodo se han llevado a cabo el diseño de la cartera de servicios de este recurso, la protocolización de las intervenciones, la selección del equipo de profesionales, el contacto con la empresa adjudicataria de las ambulancias y la formación específica para las situaciones protocolizadas. Es un recurso que complementa al parque de ambulancias medicalizadas, cuyo número se mantiene, y supone una mejora sobre las prestaciones de las ambulancias de soporte vital básico.

El objetivo es testar su funcionalidad, analizar su funcionamiento y definir su papel dentro del transporte sanitario urgente de Navarra para, posteriormente, que el Departamento de Salud valore su implantación. En la actualidad cuentan con ASVB-E Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid o Murcia. Este

Naiara Fernández es una de las enfermeras de la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias del SNS-O que forma el equipo de este nuevo recurso en fase de pilotaje, que complementa a las siete ambulancias de SVA: “Son ambulancias de soporte vital básico con enfermería, que llevan años implantadas en otras comunidades. Empezamos a funcionar a mediados de julio en coordinación con SOS Navarra. Por cada turno de 12 horas integramos el equipo de la ambulancia una enfermera o enfermero y dos técnicos de emergencias sanitarias (TES) y, por el momento, solemos realizar una media de cinco servicios al día”.

Fernández destaca que en estas semanas que lleva en funcionamiento ASVB-E han atendido a pacientes con dolor torácico, con síncope, valoraciones en domicilios de personas mayores, disneas relacionadas con el COVID-19 y pequeños accidentes con traumatismos y heridas como son las caídas de bici y de moto, accidentes de montaña, y algún accidente laboral.

“En este verano tan caluroso que estamos teniendo debido a las altas temperaturas, quisiera insistir en la importancia de extremar la precaución cuando salimos de casa, no realizar ejercicio intenso ni salir a la calle en las horas centrales del día, hidratarnos bien con zumos, agua y evitando bebidas alcohólicas, a pesar de no tener la sensación de sed. Y, también, en el cuidado de nuestros mayores, quienes sufren más en estas situaciones de calor extremo y estar pendientes de ellos, así como con los menores de cinco años y las personas con patologías crónicas y discapacidad. Tenemos que disfrutar del verano, pero con precaución, sentido común y prudencia”, concluye la enfermera Naiara Fernández.

ATENCIONES EN URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

Mª José Ojer, médico de la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias del SNS-O, asiste a las personas que acuden con procesos urgentes moderados a los centros de Buztintxuri o Dr. San Martín, en la Comarca de Pamplona. En los fines de semana de verano llegan a atender a más de un millar de personas.

“Aumentan las patologías relacionadas con el calor, los traumatismos y las atenciones relacionadas con el uso de piscinas –explica la doctora Ojer-. El resto de causas suelen ser similares a las del resto del año. En Buztintxuri y Dr. San Martín atendemos, sobre todo, urgencias moderadas e, incluso, graves. Este servicio está preparado para que los y las pacientes acudan cuando su centro de salud no es operativo o no les puede atender y la patología que presenten en ese momento no sea demorable para el día siguiente por su gravedad o sintomatología. Ambos centros están perfectamente equipados y disponen del personal capacitado para responder a este tipo de urgencias”.

Tanto en el centro Dr. San Martín como en Buztintxuri asisten de 15:00 a 22:00 horas en el primero y hasta las 8:00 horas del día siguiente en el segundo, de lunes a viernes. Y los fines de semana, 8:00 a 22:00 horas en Buztintxuri; y de las 15:00 horas del viernes a las 8:00 horas del lunes siguiente en Dr. San Martín. En cuanto a las urgencias pediátricas, se atienden en el centro Dr. San Martín en horario de 15 a 20 horas entre semana y de 8 a 20 horas los fines de semana.

Se atienden tanto a pacientes de Pamplona y su Comarca que vienen a los centros como en los domicilios en aquellos casos que por el tipo de patologías o la edad u otras circunstancias las personas no puedan acudir a estos centros. También se presta apoyo a los equipos de las ambulancias de SVA del área de Pamplona en los casos que se requiera y se atienden avisos en coordinación con el 112-SOS Navarra.

Estos centros y los recursos de la Subdirección de Urgencias Extrahospitalarias están dispuestos para valorar aquellas urgencias moderadas por las que la ciudadanía no tiene que acudir al hospital, ya que en el hospital se han de atender las urgencias graves y no se ha de acudir por procesos leves o demorables. “La población tiene que ser consciente de que los hospitales están para atender solo aquellos procesos no demorables y que su médico de cabecera no puede atender al día siguiente”, puntualiza la doctora Ojer.

En las Áreas de Salud de Tudela y de Estella-Lizarra, este tipo de atenciones las llevan a cabo los equipos de la red extrahospitalaria, entre ellos el Servicio Normal de Urgencias (SNU).

SOPORTE VITAL EN ZONAS RURALES

Uno de los objetivos del Departamento de Salud y, en concreto, de la Estrategia de Mejora de Atención Primaria es que el 75% de la población de Navarra esté a menos de 15 minutos de un recurso sanitario con posibilidad de realizar un soporte vital avanzado (SVA) y que el 95% de la población se encuentre a menos de 30 minutos.

Cabe recordar que, desde el año 2019 y a pesar de la pandemia de la COVID-19, se han realizado distintas acciones de formación y capacitación en el manejo de situaciones relacionadas con urgencias vitales, tanto para profesionales de los servicios de Urgencias Extrahospitalarias, de los centros de salud con puntos de Atención Continuada (PAC) y rurales, profesionales no sanitarios que intervienen en las urgencias (cuerpo de Bomberos y de seguridad, profesorado, etc.), como para la ciudadanía en general.

La Estrategia Navarra de Atención a la Urgencia Vital –presentada en 2020- se ha ido extendiendo a toda la Comunidad Foral, especialmente en aquellas localidades que se encuentran a una distancia de entre 15 y 20 minutos de un centro sanitario de Urgencias. Durante estos dos años de pandemia se ha llegado a 37 localidades situadas a más de 20 minutos de un centro sanitario, y se prevé que se completen, para mediados del próximo año, con otros 33 municipios ubicados entre los 15 y 20 minutos de un centro de urgencias, con lo que se llegará a las 70 localidades contempladas en la estrategia, iniciativa del Departamento de Salud y apoyada por las entidades locales (FNMC).