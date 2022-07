CC OO de Navarra denuncia ante la inspección de trabajo al servicio de ambulancias SSG

CC OO en la empresa de servicios de transporte sanitario SSG ha denunciado ante inspección de trabajo un "fraude de ley en 9 contratos". Los delegados deen la empresa de servicios de transporte sanitario SSG ha denunciado ante inspección de trabajo un "fraude de ley en 9 contratos".

Según ha explicado en una nota, el sindicato ha denunciado "un exceso de contratos interinos que debieran haberse hecho indefinidos tal y como marca el convenio de empresa". Por otro lado, ha afirmado que los trabajadores "han sufrido atrasos en el cobro de las nóminas" que, en algunos casos, "suponen más de dos mil euros".

SSG, que ofrece servicios en las comarcas de Tudela y Sangüesa, reconoce "una falta de condiciones materiales a la hora de cumplir su cometido". "Las averías de las ambulancias son continuas y, en ocasiones, estas dejan de tener utilidad con pacientes a bordo. Las ambulancias suplentes están vacías y, mientras se dotan de los materiales necesarios, existe un déficit de peligrosas consecuencias para la ciudadanía de Navarra", ha advertido.

CC OO ha denunciado también que, "en ocasiones, pacientes en situaciones muy complicadas que requieren de un viaje a Pamplona para un tratamiento casi diario, tardan más de cinco horas entre ir y volver de Tudela a la capital navarra en ambulancia".

El sindicato ha criticado que la empresa "no contrata suficiente personal" y ha recordado que "por el aumento de pacientes, el Gobierno de Navarra aprobó partidas para contratar otros tres empleados para SSG". No obstante, ha indicado que, aunque la empresa contrata, "no cubre otras vacantes que debieran estar cubiertas y siguen financiadas por las instituciones por lo que, de facto, no se destinan todos los recursos que llegan del Gobierno para atender a la ciudadanía y dar un buen servicio".

CC OO ha censurado "la dejadez de la empresa" y ha reclamado que , "tras más de siete años en una situación bochornosa, es el momento de crear con celeridad un servicio público que atienda directamente las necesidades ciudadanas en lo referido al transporte sanitario".