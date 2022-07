LAB emplaza a Remírez a iniciar "remodelaciones" en el Servicio de Bomberos de Navarra

La Sección sindical de LAB en Bomberos de Navarra ha emplazado al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, a "iniciar el camino de remodelaciones" que el servicio de Bomberos "necesita".

En una carta, Alfonso Urio Crespo y Urko Araiz Iglesias, en representación de la sección sindical, advierten de que, los recientes incendios que se declararon en Navarra el pasado 18 de junio, "dejaron al descubierto" que el Servicio de Bomberos de Navarra "no está preparado para luchar contra los grandes incendios que ya están llegando".

En este escrito, critican que, transcurrido un mes desde estos incendios, "no apreciamos indicios de que se estén dando pasos para que no vuelva a ocurrir". "Todo hace indicar que este tipo de incendios han venido para quedarse. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno de Navarra no parece preocupado, o al menos no está ocupado con mejorar todo aquello que en comparecencia en el Parlamento dijo que había que hacer", han afirmado.

Una comparecencia en la que el consejero, afirman, "coincidía prácticamente al 100"% con la valoración del sindicato LAB tras los incendios. "Coincidía en la valoración y también en la necesidad de acometer cambios para proporcionar una mejor respuesta en situaciones como la ocurrida a finales de junio", han señalado los representantes de LAB, que han criticado que, "sin embargo, transcurridas ya cuatro semanas, ninguna persona con responsabilidad en la Dirección General de Interior se ha puesto a ello".

"Ninguna reunión con los Oficiales, Suboficiales o Sargentos encargados de la gestión de todos los incendios ocurridos. Ninguna reunión con la parte sindical, representante del colectivo de bomberos, que con la inestimable ayuda de otros servicios y de infinidad de voluntarios que se prestaron a ello, fuimos quienes conseguimos apagar los incendios", han criticado.

Una plantilla, han continuado, que "espera un reconocimiento a su labor y dedicación y, sobre todo, espera que, de una vez por todas, quienes tienen potestad de hacerlo, se decidan a acometer todas esas acciones que llevamos años reclamando".

Así, han preguntado a Remírez "¿para cuándo la reestructuración del Servicio de Bomberos? ¿Para cuándo el Reglamento de Bomberos de Navarra? ¿Para cuándo el aumento de plazas de mandos que dirijan las intervenciones? ¿Para cuándo el aumento de mínimos en los parques de 3 bomberos? ¿Para cuándo la creación del grupo especial de incendios forestales? ¿Para cuándo la mejora de las condiciones retributivas de los bomberos dentro del marco legal y presupuestario?". Y le han emplazado a "iniciar el camino de remodelaciones que este Servicio necesita".