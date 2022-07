Irache Baines Aldave:“Me he dado cuenta de que la docencia me llena y me hace feliz”

Irache Baines Aldave, tafallesa y estudiante de tercer curso del Doble Grado en Pedagogía y Educación Primaria en la North Davis Preparatory Academy (NDPA), un colegio situado en Layton (Utah, EE.UU.). “Gracias a esta experiencia me he dado cuenta de que realmente la docencia es lo que de verdad me llena y me hace feliz. Una estancia en el extranjero te enriquece y cambia de alguna manera tu forma de ver la vida”, comenta la estudiante navarra. , tafallesa y estudiante de tercer curso delen la Universidad de Navarra , realizó sus prácticas durante el primer trimestre del año en(NDPA), un colegio situado en Layton (, EE.UU.). “Gracias a esta experiencia me he dado cuenta de que realmente la docencia es lo que de verdad me llena y me hace feliz. Una estancia en el extranjero te enriquece y cambia de alguna manera tu forma de ver la vida”, comenta la estudiante navarra.

¿En qué consistieron las prácticas?

Realicé mis prácticas en North Davis Preparatory Academy (NDPA), un colegio que está en Layton (EE. UU.). Se trata de la primera academia internacional de español en Utah, donde los alumnos están diariamente expuestos a ambos idiomas, inglés y español. Al ser un centro muy familiar, yo era una profesora más. Por ello, he tenido la oportunidad de estar en muchos cursos, poniendo en práctica todo lo estudiado hasta el momento y comparándolo al mismo tiempo con el sistema educativo americano, bastante diferente al nuestro en muchos aspectos.

¿Qué le ha aportado vivir esta experiencia internacional?

La verdad es que no tengo palabras para describir lo que viví allí. Nunca había viajado durante tanto tiempo lejos de España, pero no me arrepiento de haber elegido este destino porque fueron unos meses llenos de vivencias maravillosas. Como todo el mundo, al salir de mi zona de confort, tenía mis miedos y dudas, pero gracias a la gran acogida que nos dieron y después de todo lo vivido me he replanteado muchas cosas, hasta el punto de pensar seriamente en volver a EE. UU. al terminar mis estudios universitarios.

Guillermo Ruiz Jáuregui: "Me entusiasma el ambiente familiar que se respira en el staff"



Guillermo Ruiz Jaúregui, oriundo de Egüès y estudiante de 4º del Doble Grado en ADE y Derecho, realiza prácticas en la empresa brasileña IDB, concretamente en su proyecto MAREY. “El objetivo es convertir el terreno localizado en el municipio de Maricá, dentro del área metropolitana de Río de Janeiro, en un ejemplo mundial de cómo se deben compaginar el respeto al medioambiente, el necesario desarrollo económico de la sociedad y la perfecta inclusión de las diversas comunidades del entorno; todo ello para convertir este desarrollo único en el principal destino turístico de Latinoamérica”, explica Ruiz.

¿Por qué se animó a colaborar con este proyecto?

Con motivo del intercambio que realicé este curso en la Universidad de Montevideo tuve la oportunidad de viajar a Brasil y asistir al acto de inauguración de MAREY así como a las reuniones con el equipo para conocer de primera mano este proyecto. Fue un impacto enorme para mí y, pese a haber escuchado sobre ello antes, verlo en persona fue muy distinto a la idea que tenía hecha en mi cabeza. Mi estancia allí fue inmejorable. Me quedé entusiasmado con el ambiente familiar que se respiraba entre el staff, el optimismo de los inversores y el cariño por parte del pueblo de Maricá hacia todos aquellos que habían trabajado muy duro para que el proyecto saliera adelante. Por otro lado, me dejaron las puertas abiertas para trabajar con ellos cuando el tiempo y mis responsabilidades me lo permitieran. Terminado el 4º curso y aprovechando las vacaciones de verano, aportaré todo lo que esté en mis manos a este proyecto realizando labores financieras, jurídicas y también de marketing.

¿Qué espera que le aporte esta estancia internacional?

Esta estancia en Brasil me ayudará de cara a mi formación tanto universitaria como laboral. Voy a aprender mucho estando rodeado de los grandes profesionales que conforman el staff de IDB Brasil. Por otro lado, esta experiencia también me hará crecer en el plano personal. Vivir tres meses con 21 años en una ciudad como Río de Janeiro, implica un cambio cultural enorme y es una oportunidad que no se puede dejar pasar.

Manu Castells

Eduardo Ochoa Guinduláin: "Estoy seguro de que creceré como profesional y como persona"



Eduardo Ochoa Guindulain, oriundo de Peralta y alumno de 4º del Grado en Bioquímica en la UN, visitará EE. UU. en verano para realizar sus prácticas en Moderna Therapeutics, situada en Cambridge (Massachusetts): “Colaboraré en el departamento de enfermedades raras de la empresa. Estoy seguro de que esta experiencia me va a ayudar a crecer profesional y personalmente”, asegura.

¿Qué tareas realizará durante las prácticas?

Trabajaré con mRNA para detectar la expresión proteica de distintas proteínas en enfermedades raras como las porfirias.

¿Qué cree que le aportará esta experiencia?

Estoy seguro de que me va a hacer crecer profesional y personalmente. Soy consciente de que hacer tu vida en un nuevo país en el que estás completamente solo es duro, pero estoy seguro que me hará crecer mucho como persona. Además, otro gran motivo por el que busqué estas prácticas es para mejorar mi nivel de inglés. Nunca he tenido una experiencia en el extranjero, tengo muchas ganas.