UPN critica que el Gobierno central "sigue sin ratificar que el TAV navarro estará listo para 2026"

senador por Navarra de UPN, Raquel Sánchez, a la cabeza, "sigue sin ratificar las previsiones anunciadas por el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, en relación con el corredor navarro de alta velocidad". El Alberto Catalán , ha criticado este martes que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la ministra,, a la cabeza, "sigue sin ratificar las previsiones anunciadas por el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, en relación con el corredor navarro de alta velocidad".

poder circular en alta velocidad en el tramo Campanas-Castejón en 2026. Según ha indicado en un comunicado, Ciriza afirmó el 9 de noviembre de 2021 en el Parlamento de Navarra que los navarros iban a

Catalán ha señalado que, en una interpelación, la ministra no ha confirmado por escrito en su respuesta lo afirmado por el consejero. "No es nada nuevo, porque no ha concretado nada en ninguna de las interpelaciones planteadas sobre las previsiones y plazos para la construcción de la infraestructura", ha censurado.

Para Catalán, "los navarros tienen el derecho de conocer la verdad y de saber si el consejero Ciriza mintió en sede parlamentaria, anunció una noticia falsa o no contó con el beneplácito del Ministerio para realizar dicha aseveración". "Hay que recordar que el Ministerio es el único responsable de la construcción del corredor navarro de alta velocidad, por lo que resulta más llamativo que las previsiones que realiza públicamente y en sede parlamentaria el Gobierno de Navarra no sean ratificadas por el responsable de la obra", ha agregado.

Para el senador regionalista, "se demuestra una vez más que lo que dice, anuncia o avanza el Gobierno de Navarra no tiene respuesta cuando se le pregunta al Ministerio, por lo que o alguien no dice la verdad o alguien oculta información, o las dos cosas al mismo tiempo". "No se puede mostrar mayor desprecio a las instituciones y a la sociedad navarra", ha opinado.

SALIDA DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO DE TUDELA

A este respecto, Catalán ha criticado que el Ministerio "tampoco haga referencia, siempre que se le demanda, a la posibilidad de que la vía del tren salga fuera del casco urbano de Tudela, así como la estación actual".

"Es inadmisible que el Ministerio no conteste a las preguntas concretas que se le formulan y que base su acción en la opacidad y falta de transparencia, que se ha convertido en práctica habitual del sanchismo", ha concluido.