"Yo salí con moratones y mi compañero con una cuchillada en la pierna"

Era una tarde entre semana, sobre las 18.00 o las 19.00 horas, recuerda este policía. Les avisaron para intervenir por un altercado entre varias personas ebrias en plena Plaza del Castillo. “Cuandonos acercamos vimos que era un grupo pequeño, pero dos eran los que se estaban pegando. Entramos a separarlos y yo acabé con uno de ellos por el suelo, con contusiones y algunos moratones, pero a mi compañero le clavaron un cuchillo en la pierna”, cuenta, con el responsable finalmente detenido por un delito de atentado contra la autoridad.

En sus 14 años de servicio, recuerda algunas otras, como servicios de apoyo a pacientes o personas que han consumido drogas y se encuentran muy alteradas. “No es raro que puedan llamarte para echar una mano a unos padres o a sanitarios. Una vez me tocó en un domicilio, donde se había atrincherado un chaval corpulento, y aunque intentas un acercamiento verbal, hay veces en que están muy agitados y no es posible. En esa ocasión, el chaval me soltó un puñetazo y también acabamos rodando por el suelo. No me rompió un dedo de milagro”.

También le viene a la mente una intervención relacionada con una persona que intentaba suicidarse. Encaramado a un promontorio, amenazaba con tirarse y los agentes intentaban llegar hasta él cuando los recibió con una lluvia de pedradas. “Nos tuvimos que poner el traje de antidisturbios en pleno monte para conseguir acercarnos”. En esta ocasión, al menos, la cosa terminó bien, señala. “Hay gente que nos dice que situaciones como esta nos van en el oficio, y hay algo de cierto, puede ser, pero cada vez va a más, queremos denunciarlo y pedir medios y sentirnos respaldados”.