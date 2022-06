Las explicaciones que debe el Gobierno sobre su gestión de los incendios

Una semana después de que Navarra viviera elque se recuerdan, el Gobierno no ha aclaradocomo prohibir antes las labores agrícolas, algo que ordenaron ese sábado 18 de junio por la tarde, cuando el fuego había obligado a Sendaviva y en

El Ejecutivo no activó de modo previo al pasado fin de semana el Plan Territorial de Protección Civil de Navarra (PLATENA) en su nivel 0, el de preemergencias, que permitía preparar todas las medidas de protección para poderlas aplicar de forma rápida y eficaz en la emergencia.

Para activar el nivel de preemergencia se deben dar factores que pueden dar lugar a una situación de emergencia si evolucionan de modo “desfavorable”. Esos factores existían. No hay duda: había alerta de temperaturas extremas y fuertes vientos en plena etapa de sequía, y ya se habían producido incendios como el de Leyre, un fuego de tales dimensiones que obligó a que intervinieran el Ejército y bomberos de otras comunidades. A eso hay que añadir que el viernes 17 ya hubo tres incendios provocados por maquinaria agrícola en Ororbia, Allo y Mendavia.

Remírez no aclara por qué no la activó

Sin la preemergencia previa prevista en el PLATENA, lo que hizo el Gobierno ese sábado 18 por la tarde, con los incendios ya desatados, fue activar directamente el nivel 2 del plan, que es el que se aplica cuando hay una emergencia que produce daños de consideración y que no se puede afrontar con los propios medios y requiere la ayuda del Estado o de otras Comunidades.

Este periódico preguntó con insistencia este miércoles pasado alal socialista Javier Remírez por qué no se activó la fase de preemergencia previamente. No contestó, reiterando que están en la fase del “diagnóstico” de lo que han hecho bien y mal, lo que él denominó las “fortalezas” y “debilidades”.si fue un error no aplicarla. Explicó que el pasado sábado fueron directamente al nivel 2 porque había varios focos a la vez (por lo que necesitaban ayuda de fuera).