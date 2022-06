Cambios en la ley del juego en Navarra

Locales de juego, distancias mínimas. No se podrán instalar locales de juego a menos de 400 metros de centros educativos de menores, residencias de personas con discapacidad mental, centros sanitarios, deportivos y culturales o casas de la juventud.

Entre los locales. La distancia será al menos de 400 metros.

Ayuntamientos. Pueden aumentar la distancia de 400 m.

Máquinas de juego en hostelería. Sólo podrán tener una máquina auxiliar de apuestas en su interior (al margen de las de tipo B o recreativas con premio). Cuando no se use, estará desactivada (sin sonidos ni luces). Se activará por control remoto para que no accedan menores y personas incursas en prohibiciones de juego.

Empresas de juego harán un plan. Con medidas para mitigar los efectos perjudiciales del juego. Impartirán cursos de formación a su personal sobre el tema y en lugar visible informarán dónde ir ante un problema de ludopatía. No podrán conceder préstamos a jugadores ni darles partidas gratuitas.

Límite a publicidad y patrocinio. Estará prohibido que empresas de apuestas patrocinen clubes deportivos y su publicidad en cualquier actividad deportiva.

Menores que incumplan. Las sanciones leves se sustituirán por tareas socioeducativas o medidas en beneficio de la comunidad

Programas educativos. Los impulsará el Gobierno.