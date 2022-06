El metaverso de Navarra, ¿herramienta útil o marketing?

metaverso es marketing. Esta es la conclusión a la que llegaron Jaime Gómez-Obregón, activista informático, y Guzmán Garmendia, director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra, durante el debate que mantuvieron en la es una realidad social que está ahí”. Eles marketing. Esta es la conclusión a la que llegaron, activista informático, y, director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra, durante el debate que mantuvieron en la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) . No obstante, ambos alcanzaron este punto común a partir de puntos de vista completamente opuestos. Gómez-Obregón considera que el “marketing lo impregna y contamina todo”. Una afirmación que Garmendia rebate haciendo referencia a que el metaverso es marketing “como todo al principio, pero es útil, es real y”.

El diálogo que tuvo lugar este lunes entre Gómez-Obregón y Garmendia comenzó a fraguarse hace poco más de dos meses, cuando el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra presentó un nuevo espacio en el metaverso, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma española en presentar una plataforma oficial en dicho área virtual. Esta “herramienta que nos une y nos conecta” se diseñó con el objetivo de “estimular la innovación, ser más digitales y abrir nuevas vías de comunicación”, según se explica en el portal. En este entorno de realidad aumentada, los ciudadanos pueden, entre otras utilidades, acceder a los objetivos del Gobierno (“reducir la brecha digital en la Comunidad Foral de Navarra” y “convertir Navarra en una región inteligente plenamente digital en 2030” son algunos de los fines explicados), mantener reuniones con el consejero y los directores del departamento encargado del proyecto y visitar un auditorio virtual del Gobierno de Navarra en el que los asistentes pueden elegir desde qué asiento visualizar la conferencia.

Sin embargo, a este proyecto le salió un contrapunto a mediados de mayo: un bot desarrollado por el activista informático Jaime Gómez-Obregón capaz de registrar la actividad del metaverso del Gobierno de Navarra. Una idea que surgió del hartazgo que sentía el hacker hacia “unos servicios públicos llenos de inteligencia artificial, ciudades smart y ahora metaversos ‘chirripitifláuticos’ mientras los trámites digitales más elementales siguen siendo una yincana kafkiana”, explica en su cuenta de Twitter. La ciudadanía puede consultar los datos recopilados por este programa en el perfil JaimeObregon/metanavarra de la página web github.com.

DE LAS REDES AL MUNDO REAL

En este contexto, Gómez-Obregón y Guzmán Garmendia mantuvieron un debate en Twitter en el que ambos compartieron sus posturas y la intención de sus acciones, tanto en la creación del metaverso como en el desarrollo del bot. Un diálogo que ayer tuvo su equivalente en el mundo real, alejado de metaversos y demás invenciones intangibles.

Bajo la moderación de Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de CEN, ambos interlocutores dan su punto de vista no solo sobre el metaverso, sino también sobre otros asuntos relacionados. El debate comienza poniendo sobre la mesa cómo concibe cada uno la innovación, un aspecto en el que ya se podían apreciar las primeras discrepancias. Para Garmendia, la innovación es “algo en lo que tienen que trabajar los gobiernos porque es una palanca para el crecimiento social”. Además, remarca que “esto tiene que servir para que personas y empresas sigan la estela de la innovación”. Mientras tanto, Gómez-Obregón aleja la innovación de las ciudades smart, la Inteligencia Artificial y los metaversos, resaltando que “ahora sería muy innovador escuchar las necesidades reales, tangibles, de la ciudadanía y tratar de darles respuesta desde el sector público”. Para esto, Gómez-Obregón rechaza una inversión tecnológica salvaje, argumentando que “la tecnología que ya tenemos es holgadamente suficiente para resolver esas necesidades”.

Teniendo en cuenta el ambiente empresarial en el que se enmarca el debate, y desde su posición de empresario, Gómez-Obregón continúa explicando que para los dueños de negocios puede resultar interesante “conocer cómo la competencia recibe los contratos para poder ofertar productos competitivos”. Una información que, si se proporcionara, sería algo realmente innovador, de acuerdo con el activista informático. A esta declaración responde Garmendia aludiendo a la Ley de Transparencia promulgada por la Comunidad Foral, “que hablaba por primera vez de datos abiertos en formatos reutilizables y universales”.

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

No obstante, Gómez-Obregón retoma su argumento conectando la innovación con la defensa de una vida más pausada, asumiendo que “no hay necesidad de ‘subirse a todos los trenes’”, puesto que puede resultar beneficioso que “las cosas simplemente sucedan y, a veces, llegar tarde, con menos incertidumbre y menos riesgo para las inversiones públicas”. Garmendia asume que ha escuchado muchas veces por parte de los empresarios “que lo mejor que puede hacer una administración para ayudarles es no hacer nada”, aunque expresa que “desde la administración tenemos que trabajar para que no sea así”. También reconoce que “estamos llevando a cabo la Estrategia Navarra 2030 para que se vea que no hacemos nada aunque estemos haciéndolo todo”. Asimismo, Garmendia resalta el carácter valiente del Gobierno de Navarra, algo que les está llevando a realizar “pruebas como el metaverso”.

En cuanto al objetivo primario de los dos proyectos, el director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra admite que el fin con el que se creó el metaverso fue “provocar” que la gente supiera qué es y decidiera si merecía la pena entrar o no. Además, ensalza “la repercusión que ha tenido, no solo mediática sino también entre empresas y administraciones de dentro y fuera de Navarra”. Por su parte, Gómez-Obregón argumenta que su bot proviene de la necesidad de que la sociedad sea “un contrapeso a los gobiernos y a las Administraciones Públicas”, tomando parte activa en aquello que nos afecta. “Parece que la Administración Pública está ocupada en el metaverso y en cosas relacionadas y, sin embargo, otras ideas que, de acometerse, tendrían un impacto directo brutal en la vida de la gente, están abandonadas”, resume el activista informático. Tras reconocer que gente como Gómez-Obregón es “absolutamente necesaria porque los gobiernos debemos tener un contrapunto”, Garmendia confiesa que solo discrepan en un punto: “tal y como estamos, nuestra obligación como gobierno es investigar en estos nuevos formatos”.