Pensionistas exigen la retirada de la ley de planes de pensiones que consideran un "ataque"

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha rechazado y ha exigido la retirada del Proyecto de Ley de impulso de los Planes de Empleo Colectivos, que se debatirá el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, y que ha considerado un "ataque" al sistema público de pensiones.

Una iniciativa que "nunca debería haber visto la luz y menos de la mano de un gobierno de PSOE y Unidas Podemos", ha considerado el colectivo en una nota, que ha advertido que esta ley "abre la puerta de par en par para trasformar un sistema público de reparto como el actual, en un sistema de capitalización de la mano de la negociación colectiva y con financiación pública".

Asimismo, ha rechazado "los intentos de PP, Ciudadanos y Vox que con sus enmiendas y presiones empresariales pretenden empeorarlo aún más". Igualmente, ha considerado que las enmiendas aprobadas por distintos grupos políticos "son insuficientes para justificar como contrapartida que se apruebe este Proyecto de Ley".

El movimiento de pensionistas ha valorado positivamente que "se haya suprimido la disposición que permitía que una parte de las aportaciones no cotizasen a la Seguridad Social, o que se haya acordado suprimir los topes o bases máximas de cotización". No obstante, ha criticado que "en la práctica, las reducciones fiscales en las aportaciones permanecen y se seguirá pagando con dinero público, aunque ahora de los Presupuestos Generales del Estado y no de la SS".

Si bien ha valorado "la subida del 15% de las pensiones no contributivas", ha criticado "su limitado alcance" que "no afecta a las pensiones de viudedad y orfandad contributivas". Además, ha destacado que "es un aumento extraordinario sólo hasta diciembre, no puede utilizarse para facilitar que el Proyecto de Ley salga adelante".

Por todo ello, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha exigido al Gobierno de España que retire el proyecto antes de su votación definitiva "ya que ellos son los principales responsables de este ataque al Sistema Público de Pensiones". Por su parte, han reclamado a todos los partidos políticos que voten en contra del proyecto de ley "para que no se apruebe".