Cuéntanos tu experiencia sobre el nuevo planteamiento de empleo público: "Es un paripé para contentar a los sindicatos"  

Estas son las respuestas enviadas por los lectores sobre el nuevo planteamiento de empleo público. El formulario para enviar tu experiencia está disponible al final de la página.

"Me parece muy mal que se les haga funcionarios cuando mucha gente estamos preparando oposiciones. ¿Donde está ahora nuestra oportunidad? Creo que se deberían convocar oposiciones para todas las plazas que se quieren estabilizar y que así todo el mundo tenga su oportunidad" MARÍA

"La verdad es que ha sido una sorpresa negativa ver que el 80% de las plazas son a concurso de méritos, puesto que esa opción quita posibilidades a los que intentamos entrar de cero en la Administración.Se podría haber hecho un planteamiento 50% concurso méritos y 50% concurso oposición como se ha hecho anivel estatal.La igualdad en este caso no es un principio de la constitución que se esté cumpliendo..." ANUSKI

"Tengo 32 años, 9 años de experiencia en empresa privada. Hace un año deje la empresa privada y tras meses de estudio y preparación me quede a 10 puestos de conseguir plaza, ahora estoy de interino llevo 1 año.

Con este nuevo sistema las opciones de conseguir plaza se me reducen drásticamente, ya que, de los 40 puntos que gobierno de navarra otorga en el concurso-oposición solo podré optar como mucho a 5. Puedo sacar perfectamente un 9 o 10 en el examen y que una persona con un 6,5 o 7 por el mero hecho de llevar más tiempo trabajado me quite la plaza. ¿Esto es justo? ¿Merece la pena gastar tantas horas de una vida preparando una oposición para que pueda darse esta circunstancia?

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público lo dice claro: Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad

¿Qué tipo de igualdad hay aquí? ¿Con estas medidas queremos incentivar el empleo en los jóvenes?

Sinceramente, prefiero que les regalen las plazas a los interinos de más de 5 años y dejen el proceso de selección tal y como está.

Todo esto es un paripé para contentar a los sindicatos, intentan aparentar que es un proceso justo cuando es totalmente lo contrario.

Van a tapar un error con otro error mayor." INTERINO DE SEGUNDA

"No me afecta porque ya soy funcionario, me parece justo para muchos compañeros que dan el 100% día a día. Pero injusto por muchos otros. Tanto por los que hemos tenido que estudiar tanto para sacar una plaza como para futuros opositores sin experiencia laboral en la administración, y que se van a quedar sin ninguna opción. Va a ser difícil renovar al personal y motivarle" NAVARRA