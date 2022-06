La Plataforma 0-3 insiste en que la solución "está en manos del Parlamento"

Plataforma 0-3, en una nueva concentración frente al la solución "está en manos del Parlamento y de que haya acuerdos políticos suficientes" como para acometer los cambios precisos. La, en una nueva concentración frente al Parlamento Foral en defensa de sus reivindicaciones por las que están en huelga, ha insistido en quey de que haya acuerdos políticos suficientes" como para acometer los cambios precisos.

"Nosotras hemos estado interpelando a esta casa para que dote económicamente de forma suficiente al 0-3 y el camino de la negociación no está llevando a que teníamos razón desde el minuto uno y es que hay que dotar de presupuesto económico suficiente" al ciclo, ha sostenido Eider Garde, de la Plataforma 0-3.

En la reunión mantenida este miércoles han observado "un cambio en el discurso político" por parte del Departamento de Educación y del PSN sobre las necesidades de las escuelas infantiles, por lo que consideran que "la pelota ahora está en el tejado del Parlamento de Navarra" para que se den las mayorías suficientes que permitan una dotación presupuestaria para mejorar el ciclo.

Este jueves en asamblea se analizará esa reunión, si bien, al ser cuestionada sobre si eso puede ser suficiente como para desconvocar la huelga, ha apuntado que "está claro que no ha habido cambios, no ha habido contrapropuesta a lo del viernes pasado porque según Gil Sevillano no hay dinero para hacer frente a eso en septiembre".

Por lo tanto siguen diciendo que "hace falta una ampliación presupuestaria para el 2022 y esas decisiones se toman en esa casa (Parlamento)".

En ese sentido su intención es interpelar a "cada partido político una vez más para que haya un compromiso real de aumentar el presupuesto ya de forma extraordinaria para poder acometer cambios en septiembre".

Lo que la Plataforma plantea es que hay "que conseguir algo en torno a la ratio y el sueldo en septiembre del 22 y de cara a los presupuestos del 23 incidir en todo lo que podamos para que haya un aumento para conseguir que se lleve a la práctica nuestra primera propuesta, la inicial", ha remarcado.

En esa línea han solicitado "una mesa de trabajo de Educación en el Parlamento para hablar con todos los grupos sobre cuánto haría falta aumentar el presupuesto del 0-3 para acometer los cambios estructurales de cara al 2023".