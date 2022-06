Una peluquera navarra recibe el premio ‘Beauty Contact Awards’ a la Excelencia 

La navarra Edurne Senosiain ha sido reconocida con el Premio ‘Beauty Contact Awards’ a la Excelencia 'Una vida en Peluquería, un galardón que recogerá el domingo 5 de junio en Bilbao y que pone en valor su extensa trayectoria profesional.

Fue hace 28 años cuando la navarra Edurne Senosiain abrió su primer salón de peluquería en Pamplona. Lo recuerda con emoción, un espacio que no superaba los 30 metros con 7 trabajadores en el barrio de su madre . Fue ahí "donde aprendí diariamente con mis clientes", eso sí, "con mucho esfuerzo", dice.

Senosiain admite que no se esperaba recibir este galardón: "Cuando me llamaron no me lo creía, me pilló por sorpresa, pensaba que era una broma", explica emocionada.

Acudirá con su madre el próximo domingo a recoger el premio, "un pilar fundamental en mi día a día y quien me apoyó desde el principio en mi carrera profesional", dice orgullosa.

Entre sus manos tiene un proyecto que muy pronto verá la luz, su línea exclusiva ‘Tippi planet’, creada por ella misma.