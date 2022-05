Absuelta la policía de Pamplona que wasapeó un informe que acabó en un grupo de padres y creó alarma social

El tribunal estima el recurso de casación presentado por la mujer y anula la condena al pago de una multa de 4.200 euros y a un 1 año y 6 meses de inhabilitación para empleo o cargo público que le impuso el Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona, y que confirmó la Audiencia Provincial de Navarra.

Los hechos que ha analizado el Supremo se produjeron el 15 de febrero de 2018 cuando esta policía local, destinada en la unidad de Protección y Atención Social de la Policía Municipal, fue informada por su superior de la existencia de una petición de colaboración por parte de la Policía Foral en relación con la investigación policial y antecedentes penales por pederastia de una persona.

El informe se basaba en una denuncia presentada unos días antes por unos hechos ocurridos en el colegio donde estaba escolarizado el hijo menor de la recurrente. Según esa denuncia, un varón había intentado convencer a una menor para que fuera a su casa y se facilitaban los datos de identidad de una persona con antecedentes en pederastia.

La acusada envió por whatsapp el informe a su marido, policía nacional, y éste lo reenvió a otro compañero cuyo hijo también estudiaba en el mismo centro escolar. Finalmente, éste lo reenvió a su ex esposa, policía foral y ella lo reenvió a un grupo de whatsapp de padres del colegio.

A partir de ese momento se inició una difusión masiva que hizo precisa la intervención de Policía Municipal y Foral que elaboraron un comunicado conjunto, así como otro del propio colegio para llamar a la tranquilidad de la comunidad escolar, según el Tribunal Supremo.

Después de analizar los hechos, el Supremo concluye que solo es objetivamente imputable a la condenada el envío del mensaje a su marido, agente, a la sazón, de la policía nacional y que el resto de la cadena de mensajes quedaba por entero fuera de su conocimiento y control.

En relación con el mensaje enviado, el tribunal explica que fue trasmitido a un agente de la policía nacional que además, "conocidamente iba a desplazarse ese mismo día al centro escolar, no solo no resultaba perturbador, sino que en nada mermaba o podía frustrar la eficacia de la investigación". "Antes, al contrario, habiéndose requerido a la policía municipal por la foral para el desempeño de una discreta labor de vigilancia y supervisión de lo que pudiera suceder en las inmediaciones del centro escolar, que un agente de la policía nacional que había de acudir conocidamente al lugar, conociese la información, podría contribuir, aunque fuera por esta vía heterodoxa o irregular, al desarrollo de la colaboración solicitada", expone.

La Sala concluye que de los hechos probados no se identifica que la conducta imputable a la acusada "creara o incrementara de ningún modo el riesgo de que se frustrase la relevante actuación policial, ni en términos generales comprometiese de un modo significativo el buen funcionamiento de la Administración".

Respecto a las actuaciones posteriores de terceras personas, el tribunal determina que no son imputables a la recurrente, con informaciones progresivamente trasmitidas de unos a otros, fuera ya del control y dominio de la acusada y llegando "ahora sí por descontado de manera llanamente impropia al grupo de whatsapp formado por los padres del centro escolar creando la natural incertidumbre y temor entre ellos y propiciando la conveniencia de emitir ciertos comunicados llamando a la tranquilidad de la comunidad escolar".

Diario de Navarra publicó el 26 de noviembre de 2018 las declaraciones de la agente que este viernes, 27 de mayo, ha sido absuelta.



La agente que wasapeó un informe dice que actuó “como madre y policía”



- El documento acabó en un grupo de padres de un colegio, se viralizó y generó una gran alarma social en febrero



- La fiscal pide 4.800 € de multa por difundir la denuncia de un menor abordado en un colegio y datos de un pederasta



El juicio a una policía que envió por whatsapp la foto de un documento policial que acabó siendo viral y originó una gran alarma social en la comarca de Pamplona desveló ayer cómo se originan este tipo de ‘bolas de nieve’: ella, agente de la Policía Municipal de Pamplona, remitió el documento (incluía la denuncia de la madre de un menor abordado en el colegio Amigó y los datos de un pederasta inglés instalado en Navarra) a su marido, policía nacional, que lo remitió a un compañero, que a su vez lo envió a su exmujer, policía foral, que lo acabó colgando en un grupo de padres del colegio. La agente municipal declaró que ese documento no era confidencial y que actuó “como madre y como policía”. Pero la fiscal le pide 4.800 euros y 2,5 años de inhabilitación para cargo público por un delito de revelación de secretos.



La agente, con 18 años de experiencia, afirmó que esa mañana , 15 de febrero, su superior le llamó y le contó que Policía Foral había solicitado colaboración con unos hechos que podían estar ocurriendo en el colegio de su hija. Y como sabía que su marido era policía nacional, añadió, le pidió que se lo comunicara “para ver si lo veía por la zona” (su superior negó después haberle hecho esta petición). Ella hizo una foto y se lo mandó a su marido “de inmediato”, porque eran las 9.28 horas y su hija entraba a las 9.30. “En ningún momento vi que era una investigación, pensé que era una nota informativa porque no llevaba sello, ni firma, ni expediente.... Tampoco fui consciente de que ahí aparecían el nombre ya apellidos de una persona (el supuesto pederasta). Creo que solo hice mi trabajo, quería evitar que alguien se llevara a un niño y apareciera luego por ahí tirado. Se entendía que quedaba entre policías”.



Sobre las once de la mañana, la foto le volvió a través de un grupo de padres del colegio. “Me quedé blanca, no daba crédito a lo que veía”. Entonces llamó a su marido y se lo comunicó a su superiora. Ayer, en el turno de la última palabra afirmó que ya ha pedido perdón y que es “víctima de una persecución” desde que en 2015 pusiera una denuncia laboral y que el instructor y el secretario de su caso fueron citados por ello.



Su superior relató que la Policía Foral había solicitado colaboración por si conocían hechos similares a los denunciados. Con ese fin, elaboró un documento interno y lo dejó en la mesa a sus agentes y superiores. “No lo firmé porque era una comunicación interna. No tengo que recordar que no se puede difundir”. Negó que pidiera a la acusada que hablara con su marido: “Como sabía que llevaba ahí a sus hijos solo le dije que no se preocupara, que nos habían comunicado eso pero nada más”. Cuando conoció la trascendencia social, se quedó “alucinada”.



El marido de la acusada corroboró que su mujer no le pidió expresamente “discreción”. Solo leyó que se solicitaba colaboración policial y se lo remitió a su subinspector, que lleva a sus hijo al mismo colegio. Este policía afirmó que estaba patrullando cuando recibió el whatsapp. “Lo leí lo justo y se lo envié a mi exmujer y a dos compañeros que son padres del colegio. Como no vi matrícula no pensé que hubiera alguien identificado, porque el nombre venía al final”. Su exmujer, que ya había hablado con él por teléfono, recibió la foto por correo cuando iba a entrar en el gimnasio. “Tenía prisa y no lo llegué a leer. Él me había dicho que como yo tenía más contactos en el colegio, que lo enviara por si acaso. Recorté el nombre y lo compartí”. Al grupo de padres de clase y al de baloncesto.



Y así se prendió una mecha que fue propagándose hasta que a media mañana era uno de los temas de conversación principales en Pamplona y comarca y en las redes sociales. Tanto que Policía Foral y Policía Municipal, a través de las redes y con un comunicado, tuvieron que llamar a la calma.