Más de 200.000 mascotas se exponen a una posible esterilización en Navarra

esterilización como medida para evitar “la reproducción incontrolada” de ejemplares de compañía. “Los animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales, deberán estar esterilizados”, recoge el texto. El anteproyecto de la ley de Protección, Derechos y Bienestar de los animales, auspiciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que preside la navarra Ione Belarra (Unidas Podemos), contempla lacomo medida para evitar “la reproducción incontrolada” de ejemplares de compañía. “Los animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales, deberán estar esterilizados”, recoge el texto.

Solo el Registro Canino del Gobierno foral incluye 200.000 ejemplares. El documento, pendiente de tramitación, suscita la desaprobación de sectores afectados de la población por las consecuencias que comporta. Su esperanza se encuentra en los cambios que puedan introducirse en la tramitación en las Cortes.

La exigencia de un seguro de responsabilidad civil por animal es otro de los preceptos recogidos dentro de una propuesta de norma, que, en determinados círculos, es tildada de “ideológica”. De aprobarse tal y como está, ganaderos y cazadores deberían renunciar a la práctica habitual de cría para obtener los mejores ejemplares. Tal cometido sería exclusivo de criadores.

“No se puede imponer la esterilización”, dicen los veterinarios

Los colegios de veterinarios han formulado 70 alegaciones al anteproyecto de ley de derechos y bienestar animal. Por de pronto, sus colegiados se sienten “relegados” por la Administración central al no haber sido consultados en la fase de elaboración. Creen que las entidades de protección animal tienen más peso. El presidente del Colegio de Veterinarios de Navarra, Ángel Garde Lecumberri, entiende que “habrá modificaciones a lo largo del proceso parlamentario” y que ya existen medidas contempladas. Además, dice que la normativa ofrece “al veterinario inseguridad jurídica. Estamos -añade-a favor de proteger a los animales. Pero hay cosas que no cuadran, por ejemplo, la castración obligatoria. Por sistema no se puede imponer porque puede tener consecuencias a nivel de salud. El sacrificio cero está muy bien, pero te encuentras con animales que no son adoptables”.

“Los ganaderos hemos de criar perros”

Pedro Sánchez de Muniáin Sánchez, ganadero de Tierra Estella de 54 años de edad, concibe la posibilidad de tramitar su solicitud de criador para seguir con lo que es una práctica habitual en miembros de su sector: criar sus propios perros. “Seleccionamos los perros que tienen más aporte e instinto ganadero”. Si lo hace, en el caso concreto de los mastines leoneses a su cuidado, es “para dormir tranquilo” ante la amenaza de alimañas a sus 3.000 ovejas. Tiene 29 perros censados, incluidos los de manejo de los rebaños: Borden Collie y Carea: “No busco perros que sean bonitos o feos sino que muevan el ganado”.