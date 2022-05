El número de recién nacidos baja un 26% en la última década en Navarra

Que cada vez nacen menos bebés es un hecho. Que ya no hay problemas para conseguir plaza en los colegios porque el número de vacantes supera a la demanda resulta una realidad. Que las parejas tienen a su primogénito más tarde y muchas veces se quedan con el hijo único, una cotidianidad que nos rodea y que podemos constatar entre nuestros amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Como siempre, los número no mienten. Y los gráficos de fiebre ofrecen una caída vertiginosa en la última década. El número de recién nacidos ha bajado un 26% y se ha pasado de los casi 6.800 bebés de 2010 a los poco más de 5.000 en 2020, según datos del Instituto de Estadística de Navarra. En el Hospital Universitario de Navarra (antiguo Virgen del Camino), la mayor maternidad de la Comunidad foral, aunque la bajada también ha sido evidente, el cambio no es tan drástico (4.603 de 2010 frente a 3.385 de 2021, según datos del propio hospital). Allí hubo 3.380 nacidos en 2020 y 3.375 en 2019, por lo que el descenso es paulatino.

El priorizar la vida laboral y la crisis económica, coinciden los expertos, son las principales causan que desaniman a las parejas a lanzarse a la aventura de formar una familia. ¿Y las consecuencias? Mayor edad de las madres primerizas, lo que supone más problemas para quedarse embarazadas (por lo que se precisan más las técnicas de reproducción asistida) e incremento de patologías durante la gestación y problemas en el parto. El descenso del número de emigrantes, que “maquillaba” la tasa de natalidad, pues tenían más hijos que las mujeres locales, ha supuesto otro motivo del cambio.

Alberto Erro Aguirre

El coordinador de la unidad de reproducción asistida del Hospital Universitario de Navarra, el ginecólogo Jesús Zabaleta Jurío, constata la tendencia. “Mucha gente no quiere tener hijos por motivos económicos o sociales y cuando se deciden presentan más dificultades y, en ocasiones, recurren a la reproducción asistida”, subraya. Y recalca que la pandemia de los dos últimos años ha desanimado a las parejas a tener descendencia. “El confinamiento y la crisis motivaron a que los que planificaban tenerla no lo hicieran”. Subraya, además, el impacto negativo que ha tenido en la curva de natalidad el descenso de la emigración. “Las extranjeras suponían un 15% de las gestantes (más, africanas y latinoamericanas y menos de Europa del este). Un porcentaje que en el Hospital Reina Sofía de Tudela, añade, alcanza un tercio de las madres.

MENOS PARTOS MÚLTIPLES

El ginecólogo recuerda que en los últimos años también ha descendido el número de partos múltiples (dobles, triples...) “Tres cuartas parte de estos casos proceden de los tratamientos de fertilidad. Antes, se tendía a poner más de un embrión pero ahora tenemos la política del embrión único. Porque se han optimizado las probabilidades de embarazo y la eficacia de congelación y descongelación de los embriones”. Y su explicación la corroboran los datos del Instituto de Estadística de Navarra: los partos dobles (gemelos o mellizos) han bajado de 268 a 151 entre 2010 y 2020 y los triples, de 9 a 3. La prematuridad (bebés nacidos antes de la semana 38, que es cuando un embarazo llega a término) también ha descendido y pasado de 425 a 327 bebés en la última década.

Otra realidad que también ha cambiado es el estado civil de las madres. Las casadas siguen sumando un número mayor que las solteras pero el porcentaje de estas últimas va en aumento (28% en 2010 frente al 39% en 2020). ¿Y sobre el lugar en que el dan a luz las mujeres? En el primer puesto y a mucha distancia (99% de casos), en centros sanitarios (públicos y privados), seguido de quienes paren en sus domicilios o las que lo hacen en otros lugares (taxi, calle...) El número de mujeres que dan a luz en casa (42 frente a 29) ha bajado igual que la natalidad pero el porcentaje sigue siendo similar, cercano al 1%.