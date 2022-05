Ellos siguen aportando al mundo

Irune es youtuber y tiene 297 suscriptores en su canal. Anne dibuja y pinta muy bien. Íñigo es un gran nadador. Hodei destaca en el fútbol. A Irene la gusta la música. Y Diego es muy bueno en los videojuegos. Apenas 71 segundos les han bastado a los alumnos de la UCE de Secundaria del colegio Santa Catalina Labouré para mostrar lo mucho que pueden aportar al mundo. ¿Y qué es lo que éste les puede aportar a ellos? Los estudiantes lo tienen muy claro: “Una educación de calidad que se adapte a nuestras necesidades”. Así lo defienden con naturalidad en Oportunidades justas, el microvídeo con el que acaban de ganar la fase navarra del certamen Clipmetrajes, de Manos Unidas. Ahora, junto a sus profesoras y tutora, viajarán el viernes a Madrid para defender su candidatura en el certamen nacional.

Amaia Gil es la tutora de la UCE, la Unidad de Currículo Específico, de Santa Catalina. Se trata de un aula en la que seis alumnos de educación especial de entre 12 y 16 años realizan el trabajo instrumental mientras que comparten espacios con el resto de compañeros de Secundaria del centro pamplonés en materias como Educación Física, tutoría o Tecnología. Pese a su dilatada experiencia con este alumnado y sus necesidades, la docente lo tiene claro: “El certamen ha sido nuestra mejor experiencia en 20 años de profesoras”.

El colegio ya había participado en el certamen de Manos Unidas en anteriores ediciones, pero siempre con alumnado ordinario de 3º de la ESO. Esta vez les pidieron la colaboración de dos de sus alumnos y al ver lo bien que se desenvolvieron ante las cámaras se lanzaron a crear su propio proyecto. “El proceso fue muy rápido. Vimos clipmetrajes de otros años y junto a las profesoras Aida Asurmendi y Pilar Martínez reflexionamos en clase sobre lo que ellos pueden aportar al mundo. Hicimos el guión y en apenas dos horas ya teníamos el vídeo grabado. Pensábamos que tardaríamos un par de días, pero los estudiantes lo hicieron tan natural que en muchas ocasiones nos valió una sola toma. Lo montamos y lo subimos a la web de Manos Unidas”, cuenta.

Diario de Navarra

Fue ahí cuando empezó la locura. Un proyecto del que nacieron dos más. Irene Arguiñano, Irune Ainzúa, Anne Terés, Íñigo Minchaus, Hodei Oquiñena y Diego Vega, los protagonistas del vídeo, decidieron montar una campaña para difundir su trabajo. Realizaron pancartas, empapelaron el centro y fueron por las clases pidiendo el voto para su clipmetraje. ¿El resultado? 732 likes, el vídeo más votado del certamen navarro y con mucho. “El otro día vinieron los organizadores a decirnos que habíamos ganado. Todos nos pusimos como locos dando gritos de alegría. Nos entregaron un cheque de 200 euros y regalos para los alumnos. Pero encima nos dijeron que de los 17 vídeos autonómicos ganadores, Manos Unidas selecciona 10 para la fase final de Madrid. ¡Y uno es el nuestro! No nos lo podíamos creer”, recuerda Amaia Gil.

Y ahí nació el tercer proyecto de la UCE: organizar ellos mismos la expedición. Los estudiantes se han encargado de reservar los billetes de tren y de hotel, de analizar las rutas de su viaje, las paradas que recorrerán, los sonidos que irán encontrándose por el camino... todo. El viernes viajan y el sábado, en El Palacio de la Prensa de Callao, será la final. “Ganar allí es impensable, porque el nivel de los finalistas es tremendo. Pero al analizar los aprendizajes se me quedó grabada la frase de uno de ellos, Diego. Me dijo: ‘Lo que más me ha gustado es la comunidad que hemos montado entre todos para la difusión del vídeo’. Que profundo. Fíjate, el otro día incluso me llamaron desde el Colegio San Cernin para darnos la enhorabuena y para decirnos que van a trabajar con nuestro vídeo en sus clases de tutoría de Secundaria. Para nosotros ya hemos ganado”, termina.