Alertan de que está retenida en un piso de Villava y acaba detenida

La Policía Municipal de Villava y la Policía Foral tuvieron que actuar este sábado a raíz de un aviso que alertaba de que una mujer estaba retenida en contra de su voluntad en casa de su expareja. Sin embargo, al acudir al domicilio la mujer lo negó. Ella y su expareja acabaron arrestados por unas órdenes de detención pendientes que tenían.

Policía Municipal de Villava recibió el aviso a las 21.22 horas. Una mujer avisaba de que un amigo de su hija le había llamado para contarle que le había dejado a su hija en el piso de su expareja y que después ella le había mando un whatsapp en el que le contaba que estaba retenida. "No me deja hablar. Me quiero ir pero no me deja. Yo no puedo hacer nada. Llama a la policía". El hombre contaba con una orden de detención y personación en el juzgado, una orden de alejamiento sobre otra mujer y tenía prohibido portar armas.

Al lugar acudieron Policía Foral y Policía Municipal de Villava. A las 22.40 horas, los agentes accedieron al inmueble y localizaron a la mujer, que se encontraba en aparente buen estado y mostró su sorpresa por la aparición de la policía: afirmó que se encontraba allí por su propia voluntad y que no había sufrido coacciones. Al mostrarle los mensajes que había enviado a su amigo, continuó expresando su sorpresa . Y como también una orden detención sobre ella, ambos fueron arrestados.