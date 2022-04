Un sofá fantasma y 30 estafas

sofá unen a más de 30 víctimas en todo el país, cuyas denuncias son similares a la que presentó en enero una vecina de Tudela en la comisaría de la sociedad con sede en Valencia y en cuya web procedieron a adelantar parte de la compra del mueble. Por supuesto, nunca les llegó. Las pesadillas con el dichosounen a más deen todo el país, cuyas denuncias son similares a la que presentó en enero una vecina de Tudela en la comisaría de la Policía Nacional de la capital ribera. Tan iguales en su engaño que incluso se han unido entre ellos, poniendo en marcha una plataforma conjunta de afectados con la finalidad de unir esfuerzos para tratar de recuperar el dinero adelantado a unay en cuya web procedieron a adelantar parte de la compra del mueble. Por supuesto, nunca les llegó.

“El comercio on-line es uno de los grandes ámbitos en los que ‘pescan’ los estafadores, por eso hay que advertir a los compradores para que no se sumen a la lista de víctimas”, indican desde este cuerpo policial, que solo desde enero ha trabajado en 70 denuncias en relación a posibles estafas gestadas en la red. Otro caso con 23 víctimas identificadas y cuya investigación se llevó a cabo también desde la capital ribera implicó el engaño mediante un falso perfil de socio del Athletic de Bilbao, al que particulares compraban entradas y, solo al llegar al estadio, descubrían que o bien no existían o ya habían sido utilizadas por otra persona.

La Policía Nacional insiste en no adelantar dinero si no hay seguridad en la transacción, no facilitar números de tarjeta de crédito o fotocopias de DNI o códigos bancarios y optar por realizar transacciones en páginas y con empresas de confianza o absoluta solvencia.