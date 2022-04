Patxi Vera, Defensor del Pueblo de Navarra: "Es muy importante acoger a todos los refugiados de Ucrania"

El nuevo Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha asegurado en una entrevista que es "muy importante" que la Comunidad Foral acoja a todos los refugiados que lleguen de Ucrania, pero sin olvidar, ha destacado, a los desplazados por conflictos en otras partes del mundo.

Patxi Vera (Pamplona, 1959), quien (Pamplona, 1959), quien ha relevado en el cargo a Javier Enériz tras 15 años en ejercicio, ha cuestionado que la estructura "del siglo XIX" de la Administración sea adecuada para atender problemas del siglo XXI y ha considerado que el sector público tiene que hacer un esfuerzo para acercarse a los ciudadanos.

El nuevo Defensor del Pueblo, que hasta ahora ha sido director gerente de la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN), es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Fue propuesto para el cargo por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

Vera ha opinado que se experiencia en el mundo cooperativo y la economía social le van a dar una perspectiva especial para desempeñar su nuevo cargo, porque siempre ha puesto "el foco en las personas".

Pregunta: ¿Qué le llevó a aceptar la candidatura para Defensor del Pueblo de Navarra?

Respuesta: Fueron varias cosas. Primero, el respeto por la institución. Por otra parte también el reto que suponía a nivel personal y profesional. Pero la decisión en el último momento fue por la capacidad que tienes de poder hacer cosas desde un ámbito social. Me parece que era la mayor motivación, poder sentirte útil y poder ayudar a la gente.

P: ¿Cuáles van a ser sus prioridades a partir de ahora?

R: La primera es tener una interlocución con colectivos y personas vulnerables, con personas que quizás no conocen la institución, no saben que tienen el derecho a acudir al Defensor del Pueblo y por ahí es por donde tenemos que empezar.

P: ¿Cómo piensa tener esa interlocución con los sectores más vulnerables?

R: Mi intención es que sea un trabajo de cercanía y de escucha activa y ver si realmente desde la Administración se está dando respuesta a todos los problemas. Después de dos años de pandemia, donde se ha hecho todo lo que se ha podido, y ahora con todo el tema de la guerra y sus consecuencias, creo que a veces por atender lo urgente se pueden quedar cosas por el camino y creo que está bien que alguien supervise que se está atendiendo a todos.

P: Afirmó en su toma de posesión que hay una Administración con una estructura del siglo XIX para atender problemas del siglo XXI.

R: Creo que responde bastante a la verdad. La estructura de la Administración, en su concepto, viene de finales del XIX, la que conocemos hoy ha venido desarrollándose a lo largo del siglo XX, pero hay estructuras, hay protocolos, hay maneras de funcionar que no permiten una flexibilidad, que dificultan el tomar decisiones ágiles, poder atender a los ciudadanos de manera rápida y urgente cuando se requiere. (...) La Administración tiene que hacer un esfuerzo para acercarse más al ciudadano y cumplir ese servicio público.

P: ¿Su experiencia en el mundo cooperativo le dará un punto de vista especial como Defensor del Pueblo?

R: A mí me parece que sí. Yo siempre he puesto el foco en las personas. (...) La verdad es que mi experiencia de estos años de trabajo con la Administración ha sido muchas veces de actuar de defensor de la economía social, del medio rural, de las cooperativas, y de queja con la Administración, a veces de negociación, a veces de reivindicación, a veces de consenso, a veces de colaboración, que yo creo que es un poco el trabajo también de Defensor del Pueblo, solo que ampliado a toda nuestra sociedad.

P: Entrando en algunos temas concretos, ¿qué puede hacer su oficina para ayudar en la lucha contra la violencia machista?

R: Siempre los planes que va a tener esta institución son los de supervisar lo que hagan las administraciones y de atender todas aquellas quejas que lleguen. Me parece que esta violencia es una lacra para la sociedad que tenemos que intentar entre todos erradicarla, cada uno desde nuestra responsabilidad.

P: ¿Y sobre las víctimas de abusos de la Iglesia?

R: Yo creo que tenemos que escuchar a todas las víctimas. En Navarra ya se ha hecho una primera iniciativa en este sentido con la colaboración de la Universidad Pública que ya ha dado unos frutos, con lo cual yo creo que ya hay un trabajo que se está realizando. (...) Pero sí que tenemos que estar pendientes de ello.

P: ¿Cómo deben actuar las administraciones ante la llegada de refugiados ucranianos?

R: En Navarra ha habido una respuesta solidaria de los ciudadanos, creo que también la Administración ha puesto los medios, y quizás ha habido algún momento en que tantas ganas tenemos de hacer cosas, que a veces no son las más acertadas o adecuadas. Pero lo importante en una situación de emergencia es actuar con la mejor voluntad.

Me parece muy importante que acojamos a todas estas personas que están llegando de semejante desastre. (...) Pero ese esfuerzo no nos tiene que hacer olvidar a otros refugiados que han llegado antes y que igual no tenemos tampoco completa y perfectamente atendidos.