Estudiantes de 15 centros navarros presentan cerca de 40 proyectos en la Feria Tecnociencia en Baluarte

Baluarte. En esta actividad, el alumnado de Secundaria puede compartir con el público proyectos científico-tecnológicos elaborados en las aulas, con el objetivo de impulsar entre los jóvenes el gusto por la ciencia, así como fomentar y difundir la cultura científica. La Feria Tecnociencia se ha inaugurado este sábado en.

Este año, la Feria Tecnociencia ha contado con la participación de jóvenes, de entre 12 y 18 años, que han presentado, en la sala de exposiciones de Baluarte, cerca de cuarenta proyectos científicos y tecnológicos, casi el doble que en la anterior edición.

El proyecto de la Feria Tecnociencia se enmarca en la convocatoria Euskadi-Aquitania-Navarra, desarrollada en los diferentes territorios gracias a Elhuyar Zientzia Azoka, colegio Xalbador de Cambo y Planeta STEM, respectivamente.

Así, esta actividad persigue, entre sus objetivos generales, ofrecer a los jóvenes experiencias y oportunidades en materia de movilidad en relación con la ciencia y la tecnología, garantizando la igualdad de oportunidades; la implicación de los y las jóvenes en la investigación y proyectos tecnológicos; posibilitar intercambios de experiencias entre jóvenes; incidir en el emprendimiento y la capacidad de los jóvenes e incrementar la cultura científica de la ciudadanía en beneficio de una sociedad crítica y con criterio.

En concreto, han participado alumnos de quince centros educativos de Navarra: Amazabal BHI, Biurdana BHI, C. Luis Amigó, C. Sagrado Corazón, C. San Cernin, Garralda DBHI, IES Barañain, IES Basoko, IES Navarro Villoslada, IES Padre Moret - Irubide, IES Plaza de la Cruz, Liceo Monjardin, Otsagabia BHI, San Fermin Ikastola y Zangozako Ikastola.

También, en esta iniciativa, varios investigadores e investigadoras de la Comunidad Foral han participado a lo largo del proyecto, a través del asesoramiento de estos proyectos juveniles, que también ha contado con la ayuda de ADItech, coordinador del Sistema Navarra de I+D+i (SINAI). De esta manera, los y las estudiantes han podido acercarse a la investigación a nivel local y conocer, de primera mano, el trabajo de las personas que investigan en la Comunidad Foral.

A esta inauguración, además de la directora general de Innovación, Agurtzane Martínez, también han asistido el director del Planetario de Pamplona / Iruña, Javier Armentia; el director de ADItech, Diego Garrido; la directora de Infraestructuras de NICDO, Paula Noya; la jefa de la Sección de Euskera del Departamento de Educación, Eneritz González; y la responsable de Educación STEAM de Elhuyar, Aitziber Lasa.

PLANETA STEM

El programa ‘Planeta STEM’, impulsado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital junto al Planetario de Pamplona, busca dar a conocer qué es STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas inglesas), con el fin de fomentar las vocaciones de la población escolar en esas áreas, con especial foco en el público femenino.

Este programa se puso en marcha tras detectarse una bajada en las matriculaciones en las disciplinas a las que está vinculado y, en especial, del número de chicas que deciden seleccionarlas como estudios superiores. A su vez, existen ciertos estereotipos sociales que dificultan la asociación de la mujer con campos relacionados con la tecnología, falsas creencias que se pretenden desmitificar desde este proyecto.

Los territorios que apuestan por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas se sitúan en mejores condiciones de desarrollo económico e innovación que los que no lo hacen y ‘Planeta STEM’ pretende ser una herramienta para transmitir y enseñar a los más jóvenes, en particular, y a la sociedad en general, el valor social que aportan estas materias.

Gracias a este programa, se han desarrollado otros proyectos como la First LEGO League o CanSat, todo ellos en colaboración entre el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y el Planetario de Pamplona.