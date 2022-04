Saiz anuncia que ya se han pagado anticipos por el descuento de 20 céntimos a unas 80 gasolineras de Navarra

anticipos solicitados por las gasolineras y estaciones de servicio para asumir lamás de siete millones y que ha beneficiado a unos 80 titulares. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz , ha anunciado que su departamento ya ha ejecutado el pago de lospara asumir la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible establecida por el Ejecutivo central . Una medida que se realizó este miércoles, que ha supuesto un pago dey que ha beneficiado a unos 80 titulares.

En respuesta a una pregunta en el pleno del Parlamento de Geroa Bai, Saiz ha remarcado que estos anticipos son el primero de "otros pasos" que va a realizar su departamento. Ha puesto en valor, además, que 24 horas después de anunciar el Gobierno de España la bonificación al combustible, se hizo "todo lo necesario para solicitar los anticipos y siendo capaces de diseñar todo el entramado normativo para aplicar esta medida en Navarra".

Elma Saiz ha resaltado la importancia de una medida que "arroja algo de luz en el escenario complicado como el actual" y ha señalado que el Gobierno foral es consciente de la afección en algunas estaciones de servicio "por eso se ha esforzado en trasladar los pagos lo antes posibles". Unos adelantos que van a suponer, ha dicho, alrededor de 10 millones de euros y entre 34 y 35 millones "toda la medida en su extensión".

Y ha destacado que los siguientes pasos "serán pertinentemente anunciados, sobre todo al sector". Además, ha destacado que el contacto con la Agencia Tributaria "es constante".

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain se ha congratulado de que se haya realizado estos pagos tras "la incertidumbre que se había generado". Ha compartido la medida de la bonificación al combustible pero no la forma en que se ha establecido" ya que "mucho" propietarios de gasolineras "no cuenta con la capacidad para adelantar unas cuantías económicas tan importantes" y "no veían una respuesta clara por la Administración".

Tampoco ha compartido la fórmula elegida en la que es el propietario el que tiene que afrontar el gasto que supone, a continuación la Hacienda Foral adelanta el pago y "en último lugar el Estado realiza la compensación a las arcas forales". En su opinión, "lo lógico era el proceso inverso", según el cual el Estado "insufla de medios dinerarios al Gobierno de Navarra" que abonaría estos adelantos al sector. Así, ha considerado que "desde Madrid se ha anunciado una medida necesaria con autobombo sin poner los medios y dejando al empresariado y su consejería a los pues de los leones".