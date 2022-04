Música y Danza y Valores Éticos suplirán la reducción de la Religión en los colegios navarros

A partir del próximo curso, las familias que eligieron libremente la asignatura de Religión Católica para sus hijos verán reducida su carga lectiva a la mitad. Así lo aprobó el Parlamento de Navarra y así lo llevará a la práctica el Gobierno foral. Lo que no se sabía es qué pasará con esas horas de clase que quedan libres para los más de 50.000 alumnos de la asignatura. Hasta ahora. El departamento de Educación enumeró ayer las materias que suplirán a Religión; serán Música y Danza en la etapa de Primaria y Valores Cívicos y Éticos en la de Secundaria y Bachillerato. El anuncio llegó junto al de los centros que ha elegido Educación para pilotar el nuevo Bachillerato que establece la LOMLOE, la última ley educativa. Serán 15 en toda la Comunidad foral y deberán tener un mínimo de solicitudes para echar a andar.

No es la primera vez que esta asignatura vive un ataque. Se sucede de una manera más o menos virulenta desde hace años. La novedad es que esta legislatura sí que ha terminado por cercenar al mínimo una opción académica optativa. Quien quiere elige Religión, quien no, su alternativa, Valores Cívicos. Y el 53%, eligió la primera el curso pasado. Su peso actual de una, dos o tres sesiones semanales dependiendo de la etapa educativa, pasa a la mitad a partir de septiembre. Además, la LOMLOE establece que Religión será una asignatura voluntaria y en parte inocua en Bachillerato. Así, para el curso 2022-23 la asignatura sólo la estudiará quien lo desee, sí será evaluable pero no contará para la nota media de selectividad.

El departamento de Educación que dirige el socialista Carlos Gimeno ha mantenido esta semana reuniones telemáticas con las direcciones de los centros educativos navarros de educación Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato y les ha expuesto las principales novedades derivadas de los nuevos planes de estudios. Estos nuevos planes de estudios serán de aplicación en el próximo curso 2022-23 en toda la etapa del ciclo de educación Infantil, de 0 a 6 años; en primero, tercero y quinto de educación Primaria; en primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato.

Así, Educación ha informado a los centros de que se abre la posibilidad de trabajar por ámbitos tanto en educación Primaria como en los tres primeros cursos de ESO. En Navarra en la etapa de educación Primaria, en los cursos de primero a sexto, se impartirá una sesión de Religión en vez de las dos sesiones que existen en la actualidad. La sesión que se disminuye en Religión se dedicará a Música y Danza dentro del área de Educación Artística en los cursos de primero a cuarto y en quinto y sexto esta sesión se dedicará al área de Valores Cívicos y Éticos.

En el próximo curso estos cambios únicamente afectarán a los cursos impares de la etapa. A partir del curso 2023-24 los cambios descritos afectarán también a los cursos pares de cada uno de los tres ciclos que constituyen la etapa de educación Primaria.

Ya en Secundaria, Educación ha explicado a las direcciones de los centros educativos que en los cursos primero y segundo de ESO la hora de religión que se reduce se sustituirá por una sesión de la materia de Valores Cívicos y Éticos, configurando un ciclo uniforme, sin que ni tercero ni cuarto de ESO sufran modificaciones ya que actualmente imparten únicamente una sesión semanal de Religión. Lo mismo que en el caso de Primaria, en el próximo curso los cambios afectarán únicamente a los cursos impares. Respecto a la materia de religión en Primer curso de Bachillerato, se disminuye una sesión quedando dos sesiones.

PILOTAJE DEL NUEVO BACHILLERATO

Por otro lado, el departamento anunció este miércoles también los quince centros educativos navarros que ofrecerán el próximo curso el nuevo Bachillerato General, una nueva modalidad introducida por la LOMLOE que tendrá materias propias como matemáticas generales o ciencias generales y permitirá cursar materias de otras modalidades. La puesta en marcha de los mismos dependerá de que se alcance un número mínimo de solicitudes en el centro, una cifra todavía por determinar a la espera de conocer las solicitudes que se puedan recibir. Esta modalidad se plantea para alumnado que aspire a una formación más generalista y flexible y les permitirá diseñar un itinerario propio.